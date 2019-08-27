نمو أرباح المصانع الصينية 2.6% في يوليو

رويترز

أظهرت بيانات من المكتب الوطني الصيني للإحصاءات اليوم الثلاثاء نمو أرباح الشركات الصناعية الصينية 2.6% في يوليو عنها قبل عام لتصل إلى 512.7 مليار يوان (72.28 مليار دولار).

كانت الأرباح انخفضت 3.1% في يونيو .

وتراجعت الأرباح 1.7% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى يوليو، مسجلة 3.50 تريليون يوان، مقارنة مع انخفاض بنسبة 2.4% في الأشهر الستة الأولى من السنة.

وزادت التزامات الشركات الصناعية 4.9% عنها قبل عام إلى 65.2 تريليون يوان في نهاية يوليو، مقارنة مع زيادة 5.6 % في يونيو.

ويتباطأ نمو أرباح القطاع الصناعي في الصين منذ النصف الثاني من 2018، رغم بعض الانتعاشات المتواضعة والعابرة، مع تراجع معدلات النمو الاقتصادي إلى أدنى مستوياتها في نحو 30 عاما.

وينال من أرباح الشركات أيضا حرب تجارية متصاعدة بين الولايات المتحدة والصين.

تغطي البيانات الشركات التي تزيد إيراداتها السنوية على 20 مليون يوان من عملياتها الرئيسية.