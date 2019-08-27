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ندوة للبيئة حول "الشباب والأوزون" بمركز شباب الجزيرة

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 01:37 م
ندوة للبيئة حول "الشباب والأوزون" بمركز شباب الجزيرة ندوة للبيئة حول "الشباب والأوزون "بمركز شباب الجزيرة
كتبت آية دعبس

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نظمت وزارة البيئة من خلال وحدة الأوزون ندوة بيئية تحت عنوان "الشباب والأوزون"، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بمركز شباب الجزيرة بحضور عدد من الشباب ومجموعة من العاملين بوزارة البيئة.
 
وتأتى هذه الندوة فى إطار استعدادات الوزارة للاحتفال باليوم العالمى لحماية طبقة الأوزون تحت شعار " 32 عاماً على بروتوكول مونتريال وتعافى الأوزون " وتضمنت الندوة موضوعات حول كيفية فى الحفاظ على البيئة من خلال تقديم المبادرات التى تحث الشباب على الاندماج بشكل أكبر فى العمل البيئى.
 
 
وتناولت الندوة تقديم نبذة مختصرة عن البرنامج المصري لحماية طبقة الاوزون وعرض لإنجازات وزارة البيئة من خلال التعاون مع جميع الجهات المعنية كما تم عرض أبرز أنشطة المشروعات التي يتم تنفيذها لتوفيق أوضاع الشركات الوطنية وتعريف بالمواصفات المصرية التي يتم تحديثها ، بالإضافة إلى اللوائح والتشريعات المنظمة لعملية الاستيراد والتصدير للمواد الخاضعة للرقابة وفقا للالتزامات المصرية ببروتوكول مونتريال ودور المواطن في الحفاظ علي سلامة البيئة.
 
 
وشهدت الندوة إجراء مسابقات في المعلومات البيئية للحاضرين وتم توزيع جوائز وهدايا تذكارية علي الفائزين في المسابقات ، كما تم عرض أفلام قصيرة من انتاج وزارة البيئة عن ظاهرة استنفاد طبقة الاوزون وعن التغيرات المناخية وتم فتح باب المناقشة مع المشاركين لتبادل الأراء والمعلومات.
 
 
 

وزارة البيئة

الاوزون

مركز شباب الجزيرة

البيئة

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