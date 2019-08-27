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ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق شقة بالدرب الأحمر

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 10:42 ص
ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق شقة بالدرب الأحمر حريق شقة - أرشيفية
كتب سليم على

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أمرت نيابة الدرب الأحمر، بندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شب في شقة سكنية، وإعداد تقرير عن ظروف الواقعة وملابساتها، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.
 
وكشفت تحقيقات النيابة تحت إشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة الكلية، أن رجال الحماية المدنية بالقاهرة تمكنوا من إخماد حريق داخل شقة سكنية بعقار في الدرب الأحمر، دون وقوع إصابات.
 
وأشارت التحقيقات إلى أن غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق بالدرب الأحمر، فتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.
 
 

 


حريق شقة

الدرب الاحمر

محكمه جنوب القاهره

الحماية المدنية

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