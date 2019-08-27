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نتنياهو يستدعى غريمه فى الانتخابات لإطلاعه على تطورات الغارة الإسرائيلية على دمشق

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 09:54 ص
نتنياهو يستدعى غريمه فى الانتخابات لإطلاعه على تطورات الغارة الإسرائيلية على دمشق نتنياهو
كتب- هاشم الفخرانى

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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استدعى زعيم حزب" أزرق- ابيض" بانى جانتس فى ساعة متأخرة من يوم أمس الاثنين وذلك لإطلاعه على أخر تطورات الغارة الجوية الإسرائيلية على دمشق والجنوب اللبناني.

وأضافت الصحيفة إن استدعاء جانتس جاء في أعقاب التطورات على أربعة جبهات وهي لبنان وسوريا والعراق وقطاع غزة، بعد مهاجمة الجيش الإسرائيلى خلال اليومين الماضيين أهداف في العراق وسوريا ولبنان، بالإضافة للرد على إطلاق الصواريخ من غزة.

وعلقت "يديعوت أحرونوت" بالقول إن استدعاء جانتس يعتبر حدثاً غير مألوفاً مع أنه ليس زعيماً للمعارضة، حيث لم يتم تنصيبه لهذا المنصب بعد ، ومع ذلك فقد اختار نتنياهو وضع رئيس تحالف أكبر حزب في صورة التطورات الأمنية الأخيرة كما جرت العادة في أوقات التصعيد والأحداث الأمنية الهامة.

وأوضحت الصحيفة أن "جانتس" التقى بنتنياهو في ختام جلسة مطولة للكابينت داخل النفق السري تحت جبال القدس المحتلة لمناقشة الأوضاع على شتى الجبهات.


اسرائيل

تل ابيب

دمشق

الغارة الإسرائيلية على دمشق

نتنياهو

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