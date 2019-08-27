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ميشال سليمان: حزب الله يعطل الاستراتيجية الدفاعية للبنان

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 05:20 ص
ميشال سليمان: حزب الله يعطل الاستراتيجية الدفاعية للبنان ميشال سليمان الرئيس اللبنانى السابق
بيروت /أ ش أ/

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أكد الرئيس اللبنانى السابق ميشال سليمان، أن الاستراتيجية الإقليمية التى تنتمى لها ميليشيات حزب الله الموالية لإيران تعطل الاستراتيجية الدفاعية الوطنية عن لبنان.

وقال سليمان الذى كان رئيسا للبنان بين عامى (2008-2014) ـ فى مقابلة خاصة مع قناة "سكاى نيوز عربية"، بثت مساء اليوم الإثنين، إن استراتيجية هذه الميليشيات لا تتناسب مع استراتيجية الداخلية الخاصة بالدفاع عن لبنان وليس عن أى مكان آخر.

وأشار الرئيس اللبنانى السابق إلى أن بلاده لم تتوصل بعد إلى إقرار الاستراتيجية الدفاعية، وهى باختصار: "قرار سياسى للدولة وقرار عسكرى للجيش والاستفادة من إمكانيات من حزب الله بإمرة الجيش عند اللزوم، وهذه بصورة مؤقتة حتى يأتى السلاح وتسليح الجيش".

وتحدث الرئيس السابق عن إعلان بعبدا عام 2012 الخاص بتحييد لبنان من صراعات المحاور، لأن ارتباط حزب الله أو غيره بالاستراتيجية الإقليمية يعطل الاستراتيجية الوطنية اللبنانية.

وأكد سليمان أن أحد أهم عوامل نجاح الاستراتيجية الدفاعية فى لبنان أيضا، هو اقتناع حزب الله بأن يكون القرار العسكرى والأمنى والسياسى بيد الدولة.

وشدد على أن تفرد حزب الله بالشؤون الدفاعية يضعف الدولة اللبنانية ليس على الصعيد السياسى والعسكرى بل وحتى على الصعيد الاقتصادي.

واعتبر الرئيس اللبنانى السابق سقوط الطائرتين الإسرائيليتين المسيرتين فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، الليلة الماضية تطورا خطيرا، موضحا أن :"ما حصل فوق الضاحية الجنوبية لبيروت اعتداء سافر يجب أن يرد عليه بـ توازن ومن قبل الدولة اللبنانية وليس من قبل ميليشيات حزب الله".

 


ميشال سليمان

حزب الله

لبنان

أخبار لبنان

الجيش اللبنانى

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