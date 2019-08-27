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مياه الشرقية تنفذ 6 مشروعات للصرف الصحى بتكلفة 685 مليون جنيه

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 06:25 م
مياه الشرقية تنفذ 6 مشروعات للصرف الصحى بتكلفة 685 مليون جنيه محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد اللواء شريف إبراهيم فارس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف بالشرقية، أنه جارى التعاقد مع الشركات لتنفيذ 6 مشروعات صرف صحى بتجمع قروى قصاصين الأزهار بمركز أولاد صقر بتكلفة إجمالية تبلغ 685 مليون جنيه بتمويل من البنك الدولى.

وأضاف فارس، أن المشروع يشمل تنفيذ شبكات الصرف الصحى، ومحطات الرفع، وخطوط الطرد لقرى قصاصين الأزهار، وأبو العوينات، وكتلة سكنية 1، وعزب (درويش – صادق – ابوالقراميط – عطوة – الديربى – ابوسعادة وعسكر).

وأوضح "شريف" أن الحكومة تهتم بمد خدمة الصرف الصحي للقرى المصرية من خلال البرنامج القومى لخدمات الصرف الصحى المستدامة فى المناطق الريفية SRSSP والقائم على النتائج  PforR الممول من البنك الدولى.

وأشار اللواء شريف إلى أن الهدف من استراتيجيه الحكومة هو توفير خدمة متكاملة للصرف للقرى المستهدفة بطريقة آمنة ضمن مشروع خدمات الصرف الصحى المستدامة فى المناطق الريفية، لرفع مستوى الخدمات والمحافظة على الصحة العامة والحفاظ على البيئة من التلوث.


 


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