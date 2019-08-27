موقف كلية الزراعة بشبرا متكدس بالسيارات.. ومدير مواقف القليوبية: لجان لضبطه

كتب إبراهيم سالم - أحمد جودة

"انتظار طويل، تكدس سيارات، وقوف عشوائى داخل الموقف وخارجه وتعطيل للطريق، امتناع عن تحميل الركاب بأوقات الذروة، انتشار الروائح الكريهة"، ما سبق سمات تلخص المعاناة اليومية للمسافرين عبر موقف كلية الزراعة بشبرا، الذى يربط القاهرة بالمحافظات والأقاليم الأخرى، وهى مسببات لتأخر وصول المواطنين إلى أماكن أعمالهم عند عودتهم، وهذا كله بسبب سيطرة السائقين المخالفين وعشوائيتهم بالموقف، فى ظل غياب الرقابة، والتهاون مع مخالفاتهم رغم شكاوى الركاب.

سيارات الأجرة داخل الموقف

أزمة حقيقية يشهدها موقف كلية الزراعة خاصة خط "ترسا _ قرقشندة _ أجهور"، نظرا لاختفاء أفراد "الكارتة" من الموقف وعدم التعامل بحسم مع سائقى الميكروباص ما يدفعهم للامتناع عن تحميل ركاب بعض المناطق والسير فى طرق غير خط السرفيس، للتهرب من "الكارتة" بمدخل قرية ترسا، وهذا يضطر الأهالى إلى المكوث طويلا داخل الموقف فى انتظار البعض القليل من السائقين الذين يلتزمون بالتحميل لنهاية الخط.

تكدس سيارات الاجرة

عندما تحين الساعة الرابعة عصرا يغلق السائقون أبواب سياراتهم فى وجوه الركاب لانتقاء من ينزلون فى منتصف الطريق، ويمتلئ الموقف بالعشرات من الركاب والقليل من السيارات، ثم يغير سائقى المكيروباص اتجاههم، ويحملون ركاب خط مدينتى طوخ وبنها بالمخالفة لخط السير.

ازدحام الركاب على سيارات الأجرة

وبسؤال الركاب عن المشكلات داخل الموقف، أكدوا على ندرة سيارات الأجرة وقت الذروة داخل موقف كلية الزراعة، نظرا لاشتراك معظم السائقين مع الشركات والمصانع لنقل العاملين والموظفين كـ"وردية" صباحية وأخرى مسائية، مما يتسبب فى زحام شديد وانتظار بالساعات وقت خروج الموظفين من أعمالهم حتى حلول الليل، دون الوصول إلى منازلهم، وكذلك فى ساعات الصباح الأولى هناك صعوبة فى إيجاد وسيلة مواصلات تنقلهم من الأقاليم إلى القاهرة، مشيرين إلى أن معظم السائقين يقتطعون الطريق، فبعض السيارات تقوم بتحميل ترسا فقط، والأغلب يحمل أجهور ويمتنع عن دخول ترسا.

سيارات الأجرة تملئ موقف شبرا

وقال عمر محمد، موظف، إن سيطرة السائقين على الموقف وتحميل السيارة حسب أهوائهم يؤدى إلى مشاجرات ومشادات يومية مع الركاب، والخوض فى معارك كثيرة بسبب تعريفة الأجرة، مناشدا الإدارة العامة للمرور بعمل حملات مفاجئة على الموقف لضبط خطوط السير خاصة أن المعظم منهم مخالف بسبب التعاقد مع شركات فى نقل العاملين أو انتهاء رخصهم دون تجديدها.

سيارات الأجرة تدخل موقف شبرا

من جانبه، أكد يسرى.ا، مسئول الكارتة بمدخل قرية ترسا، أنه لا يمكن إعادة ترخيص سيارات الأجرة المخالفة التى لا تلتزم بخط السير، بسبب التهرب من دفع الكارتة المستحقة، إلا بعد تحصيلها على هيئة غرامة مجمعة على أيام السنة عند الترخيص، لافتا إلى أن معظم السائقين لا يدركون هذه الحقيقة، وأنه لا تهاون مع السائقين المخالفين بهدف ضبط حركة سير سيارات الميكروباص والتسهيل على الركاب الذهاب إلى عملهم وعند العودة إلى منازلهم.

انتظار الركاب داخل الموقف

ومن جهته أكد محمد الهادى، مدير إدارة المواقف بالقليوبية، أنه سيتم تشكيل لجنة من إدارة المواقف بالقليوبية بالاشتراك مع مرور المحافظة لشن حملات مكبرة على مواقف المحافظة لتنظيم تلم المواقف والحد من العشوائية بها، وخاصة مواقف كلية الزراعة والمؤسسة بشبرا الخيمة، نظرا لورود عدة شكاوى منهم بسبب سوء سلوك السائقين مع الركاب.