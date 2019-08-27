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موشية يعلون: لن نسمح للقائمة العربية بشغل منصب فى لجنة الدفاع بالكنيست

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 09:54 ص
موشية يعلون: لن نسمح للقائمة العربية بشغل منصب فى لجنة الدفاع بالكنيست موشية يعلون
كتب- هاشم الفخرانى

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رفض وزير الدفاع الإسرائيلى الأسبق موشية يعلون ضم القائمة العربية المشتركة لأى لجان بالكنيست فى حال فوز حزبه "أزرق- أبيض" فى انتخابات الكنيست المقبلة والتى ستجرى فى 17 سبتمبر المقبل.

وقال "يعلون" فى تصريحات لهيئة الإذاعة والبث التلفزيونى الإسرائيلى إنه يرفض إسناد منصب عضو في اللجنة الخارجية والأمن إلى رئيس الحركة العربية للتغيير وعضو الكنيست أحمد الطيبي، كونه كان مستشاراً سابقاً لرئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات.

كما أبدى معارضته لأن يشغل رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة عضوية في اللجنة ذاتها، موضحاً أن حزب" أزرق- ابيض" لن يشكل حكومة مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وتعقيبًا على تصريحات يعلون عقبت الحركة العربية للتغيير، بالقول: "فى الدورات السابقة حصلنا على إمكانية مقعد في لجنة الخارجية والأمن، ولكن النائب أحمد الطيبي اختار عضوية لجنة المالية التي تهم قضايا عرب 48".


الكنيست

موشية يعلون

اسرائيل

تل ابيب

أحمد الطيبى

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