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موجز المحافظات.. مقتل أب فى مشاجرة مع شقيق زوجة إبنه وصديقه

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 08:22 م
موجز المحافظات.. مقتل أب فى مشاجرة مع شقيق زوجة إبنه وصديقه مشاجرة

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نشر "اليوم السابع" اليوم الثلاثاء عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها مقتل أب فى مشاجرة مع شقيق زوجة ابنه وصديقه لخلافات عائلية بالدقهلية.


 

مقتل أب فى مشاجرة مع شقيق زوجة ابنه وصديقه لخلافات عائلية بالدقهلية

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