موجز الحوادث.. إحالة متهم بخلية الوراق للمفتى وضبط عصابة تستغل أطفال بالتسول

كتب أحمد الجعفرى

يستعرض "اليوم السابع" أهم الأخبار التى شهدها القطاعين الأمنى والقضائى خلال الساعات الماضية، والتى تضمنت حملات شنتها الأجهزة الأمنية نجحت خلالها فى ضبط بعض العصابات الإجرامية، فضلًا عن قرارات قضائية هامة فى عدة قضايا جنائية وإرهاب.

صور.. مدير أمن الجيزة يتفقد شوادر "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات المدارس ‎

تفقد اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة شادر كلنا واحد بمنطقة فيصل الذى يوفر مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة.

ضبط عصابة لاستغلال الأطفال للتسول وسرقة المواطنين تحت تهديد السلاح

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عناصر تشكيل عصابى لاستغلالهم الأطفال ودفعهم للتسول واستجداء المارة والاستيلاء على أموالهم كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح.

ضبط مستريحة وابنها جمعا مليون جنيه من ضحاياهما فى الدقهلية

نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط سيدة وابنها لاستيلائهما على مبالغ مالية من بعض المواطنين بالدقهلية تجاوزت المليون جنيه بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية والأعشاب مقابل أرباح مالية.

إحالة متهم بخلية الوراق الإرهابية للمفتى.. و26 أكتوبر الحكم على المتهمين

قررت محكمة جنايات القاهرة، إحالة أوراق المتهم عادل خلف من أصل 5 متهمين بـ "خلية الوراق الإرهابية"، لفضيلة المفتى لأخذ الراى الشرعى فى إعدامه، وتحديد جلسة 26 أكتوبر للنطق بالحكم على المتهمين.

إحالة عاملين بجهاز القاهرة الجديدة للمحاكمة بسبب سقوط لوحة إعلانات على سيارة

أمرت النيابة الإدارية بإحالة 2 من العاملين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة للمحاكمة العاجلة، على خلفية الإهمال الجسيم في إزالة لوحة إعلانات دون إتباع تعليمات الأمن والسلامة، مما أدى لسقوطها على إحدى السيارات المتوقفة بالطريق وإحداث تلفيات جسيمة بها.

تأجيل محاكمة المتهمين بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد" لـ 3 سبتمبر

قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بطرة، تأجيل محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا بعد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان، لجلسة 3 سبتمبر لاستكمال مرافعة الدفاع.