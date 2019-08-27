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مقتل زوجين موسيقيين بريطانيين وطفلتهما فى تحطم طائرة خفيفة بسويسرا

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 08:29 م
مقتل زوجين موسيقيين بريطانيين وطفلتهما فى تحطم طائرة خفيفة بسويسرا تحطم طائرة
رويترز

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قال متحدث باسم عائلة ملحن بريطانى اليوم الثلاثاء إنه لقى حتفه مع زوجته عازفة الساكسفون المشهورة وطفلتهما الرضيعة فى حادث تحطم طائرة خفيفة فى سويسرا يوم الأحد.

وخلال رحلتهما الأخيرة نشر الزوجان جوناثان جولدستاين وهانا مارسينويس‭‭‭ ‬‬‬عدة منشورات عن الرحلة على فيس بوك كان آخرها بعد ظهر يوم السبت من مدينة لوزان السويسرية وصورا له وهو يقود طائرة خفيفة بينما كانت زوجته تحمل بين يديها ابنتهما الرضيعة. وغادرت العائلة مطار لوزان فى ساعة مبكرة من صباح الأحد.

ولم تذكر الشرطة فى مقاطعة فاليه السويسرية أسماء أفراد الأسرة لكنها أعلنت تحطم طائرة من طراز بايبر كانت متوجهة إلى إيطاليا فى منطقة ممر سيمبلون بجبال الألب حوالى الساعة 10.25 صباحا (0825 بتوقيت جرينتش) يوم الأحد بعد إقلاعها من مطار فى سويسرا، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص منهم طفلة رضيعة.

وقال المتحدث باسم الأسرة فى بيان "تنفطر قلوبنا جميعا بسبب أنباء وفاة جوناثان وهانا وساسكيا. أحببناهم جميعا للغاية. كانوا معا سعداء جدا وسنفتقدهم بشدة... نطلب من وسائل الإعلام احترام خصوصية هذه العائلة في هذا الوقت شديد الصعوبة".

وكان لجولدستاين أعمال لأفلام منها "خليج الخوف"، كما كان ملحنا غزير الإنتاج لإعلانات تلفزيونية وسينمائية. ووفقا لموقع مارسينويس على الإنترنت، تخرجت عازفة الساكسفون من الأكاديمية الملكية للموسيقى وكانت عضوا في عدة فرق موسيقية بريطانية بارزة.

كما رأس جولدستاين وكالة إنتاج (جولدستاين ميوزيك جروب).

 

 


ملحن بريطانى

بريطانيا

جوناثان جولدستاين

مدينة لوزان السويسرية

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