مقتل أب فى مشاجرة مع شقيق زوجة ابنه وصديقه لخلافات عائلية بالدقهلية

الدقهلية – سارة الباز

لقى شخص مصرعه نتيجة ارتطام رأسه بالأرض بعد قيام شقيق زوجة ابنه وصديقه بدفعه أثناء شجارهم بخصوص خلافات عائلية بينهم، وتم ضبط المتهمين واعترفا بالواقعة.

وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية بالمديرية يفيد بوفاة المدعو "محمود محمد أصلان"، واتهام نجله لكلا من شقيق زوجته "على. ج.ع.ع.ا"، وصديقه "محمود.م.ا.ك"، بالتعدى على والده بمنزله، ودفعه بالأيدى، مما أدى إلى سقوطه أرضا، وارتطام رأسه بالأرض، وحدوث إصابته التى أودت بحياته على إثر خلافات عائلية بينهما.

وتم ضبط المتهمين واعترفا بارتكاب الواقعة، وورد تقرير مفتش الصحة للمتوفى يفيد بأن سبب الوفاة هو هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف داخلى بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية.

تم عرض المتهمين على النيابة العامة، وقررت نقل جثمان المتوفى إلى مستشفى المنصورة الدولى، وانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة، وبيان سبب الوفاة، واستخراج تصريح بالدفن.