مفوضية شئون اللاجئين: حادث السفينة قبالة ليبيا ربما أزهق أرواحا كثيرة

ذكر متحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين شارلي ياكسلي اليوم الثلاثاء، أن أحدث واقعة لغرق سفينة قبالة ساحل ليبيا ربما أزهق أرواحا كثيرة، غير أن المعلومات الأولية تشير إلى إنقاذ نحو 60 شخصا.

وقال ياكسلي على تويتر "ترد أخبار مروعة عن احتمال حدوث خسائر كبيرة في الأرواح في غرق سفينة قبالة ساحل ليبيا". وأضاف أن التفاصيل لا تزال غير واضحة.

وكثيرا ما تنقلب سفن متهالكة وعلى متنها أعداد كبيرة من المهاجرين قبالة ساحل ليبيا. ولقي أكثر من 100 شخص حتفهم الأسبوع الماضي وانقلب قارب يقل نحو 250 الشهر الماضي.