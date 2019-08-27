سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 06:28 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

معلومات لا تعرفها عن 29 محطة لرصد الضوضاء بالقاهرة الكُبرى

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 06:00 ص
معلومات لا تعرفها عن 29 محطة لرصد الضوضاء بالقاهرة الكُبرى محطة رصد الضوضاء - أرشيفية
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنفذ وزارة البيئة، خطة قومية لمكافحة الضوضاء، والحد من مصادره، وذلك بالتعاون مع عدة وزارات معنية، من خلال وضع مجموعة من شبكات الرصد بعدة محافظات، للحد من معدلاته.
 
ويستعرض "اليوم السابع"، فى هذا التقرير، معلومات خاصة بتلك الخطة:
 
1-  تم تنفيذ الشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء البيئية منذ مارس 2007 حتى الآن.
2-  تضم الشبكة حالياً 29 محطة لرصد الضوضاء بمحافظات القاهرة الكبرى.
3-  يوجد 16 محطة رصد موزعة بمحافظة القاهرة.
4-  يوجد 10 محطات رصد موزعة بمحافظة الجيزة.
5-  يوجد 3 محطات رصد موزعة بمحافظة القليوبية.
6-  كما تم تركيب محطة رصد على المجرى الملاحى لقناة السويس بمحافظة الاسماعيلية.
7-  تهدف شبكة رصد الضوضاء إلي تقييم مستويات الضوضاء وإعداد خريطة للضوضاء البيئية لمحافظة القاهرة الكبرى وعواصم المحافظات.
8-  تساعد فى مكافحة الضوضاء وتحسين التخطيط العمراني للبنية الجديدة، وإصلاح الوضع القائم لتخفيض معدلات الضوضاء فى المدن الكبرى.
9-  وتدعم استخدام الأراضى بالشكل الأمثل أثناء إقامة المشروعات بهذه المنطقة وتوزيع الأنشطة المختلفة بها.
 

وزارة البيئة

ضوضاء

الضوضاء

محطات رصد الضوضاء

مكافحة الضوضاء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البيئة تفحص عوادم السيارات وترصد مستوى الضوضاء فى البحيرة

الجمعة، 26 يوليه 2019 11:06 ص

إقليم بروكسل يطالب بغرامة قدرها 770 ألف يورو ضد شركات طيران تسبب الضوضاء

الأربعاء، 03 يوليه 2019 11:28 ص

بدون نافذة أمامية.. ناسا تطور طائرة أسرع من الصوت لا تصدر أى ضوضاء.. صور

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 09:00 م

كيف تؤثر ضوضاء البشر بالسلب على الطيور.. دراسة تجيب

الإثنين، 24 يونيو 2019 11:30 م

عندك مشاكل فى النوم الضوضاء الحل..صوت المروحه والتكييف هيساعدك على النوم

الإثنين، 24 يونيو 2019 02:26 م

السكة الحديد تبحث الاستعانة بأجهزة تمنع ضوضاء حركة القطارات بالمناطق السكنية

الخميس، 20 يونيو 2019 02:23 م

اسغاثة من ضوضاء أعمال البناء ليلاً فى شارع رمزى فرج بالهرم

الجمعة، 31 مايو 2019 09:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. إطلالات مثيرة لنجوم مهرجان MTV على السجادة الحمراء

صور.. إطلالات مثيرة لنجوم مهرجان MTV على السجادة الحمراء

3 تيسيرات يُقدمها جهاز تنمية المشروعات للشباب فى حالات مُحددة.. تعرف عليها

3 تيسيرات يُقدمها جهاز تنمية المشروعات للشباب فى حالات مُحددة.. تعرف عليها

التأمين الصحى الشامل: توفير جراحات زراعة القوقعة بالمستشفيات مجانا

التأمين الصحى الشامل: توفير جراحات زراعة القوقعة بالمستشفيات مجانا

تعرف على رسوم تحليل ودراسة المستحضرات الطبية بقانون هيئة الدواء

تعرف على رسوم تحليل ودراسة المستحضرات الطبية بقانون هيئة الدواء

غدًا.. آخر فرصة لتسجيل رغبات باقى الناجحين بالدور الأول فى الثانوية العامة

غدًا.. آخر فرصة لتسجيل رغبات باقى الناجحين بالدور الأول فى الثانوية العامة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مصادر تمويل الجمعيات الأهلية وآلية الرقابة عليها

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مصادر تمويل الجمعيات الأهلية وآلية الرقابة عليها

"السكة الحديد" تعلن خصوماتها على المواد الغذائية بالقطارات

"السكة الحديد" تعلن خصوماتها على المواد الغذائية بالقطارات

"القتل الخطأ".. كيف يتعامل القانون مع مرتكبى حوادث الطرق ؟

"القتل الخطأ".. كيف يتعامل القانون مع مرتكبى حوادث الطرق ؟

هدية غامضة من La Casa De papel للمطربة اللبنانية اليسا .. اعرف الحكاية

هدية غامضة من La Casa De papel للمطربة اللبنانية اليسا .. اعرف الحكاية

نقابة الإعلامين: مهلة شهرين لتقنين أوضاع العاملين فى الوسائل الإعلامية

نقابة الإعلامين: مهلة شهرين لتقنين أوضاع العاملين فى الوسائل الإعلامية

إدارة الصيدلة بوزارة الصحة تحذر من أدوية مغشوشة لعلاج التهاب المفاصل

إدارة الصيدلة بوزارة الصحة تحذر من أدوية مغشوشة لعلاج التهاب المفاصل

"إزاى تدير ميزانية البيت بشكل علمى؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"إزاى تدير ميزانية البيت بشكل علمى؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة