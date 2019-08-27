معلومات لا تعرفها عن 29 محطة لرصد الضوضاء بالقاهرة الكُبرى

كتبت آية دعبس

تنفذ وزارة البيئة، خطة قومية لمكافحة الضوضاء، والحد من مصادره، وذلك بالتعاون مع عدة وزارات معنية، من خلال وضع مجموعة من شبكات الرصد بعدة محافظات، للحد من معدلاته.

ويستعرض "اليوم السابع"، فى هذا التقرير، معلومات خاصة بتلك الخطة:

1- تم تنفيذ الشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء البيئية منذ مارس 2007 حتى الآن.

2- تضم الشبكة حالياً 29 محطة لرصد الضوضاء بمحافظات القاهرة الكبرى.

3- يوجد 16 محطة رصد موزعة بمحافظة القاهرة.

4- يوجد 10 محطات رصد موزعة بمحافظة الجيزة.

5- يوجد 3 محطات رصد موزعة بمحافظة القليوبية.

6- كما تم تركيب محطة رصد على المجرى الملاحى لقناة السويس بمحافظة الاسماعيلية.

7- تهدف شبكة رصد الضوضاء إلي تقييم مستويات الضوضاء وإعداد خريطة للضوضاء البيئية لمحافظة القاهرة الكبرى وعواصم المحافظات.

8- تساعد فى مكافحة الضوضاء وتحسين التخطيط العمراني للبنية الجديدة، وإصلاح الوضع القائم لتخفيض معدلات الضوضاء فى المدن الكبرى.

9- وتدعم استخدام الأراضى بالشكل الأمثل أثناء إقامة المشروعات بهذه المنطقة وتوزيع الأنشطة المختلفة بها.