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معاون وزير الإسكان: أصدرنا 100 قرار وزارى لمشروعات استثمارية خلال 4 سنوات فقط

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 03:38 م
معاون وزير الإسكان: أصدرنا 100 قرار وزارى لمشروعات استثمارية خلال 4 سنوات فقط الدكتور وليد عباس - معاون وزير الإسكان
كتب أحمد حسن

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قال وليد عباس، معاون وزير الاسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إن ما تم تنفيذه في مصر من مشروعات جديدة يعتبر درب من الخيال.

ولفت إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية تعمل على إنشاء مراكز تنموية في ضوء خطة الدولة لتعظيم التنافسية ورفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المنفذة في كافة أنحاء الجمهورية وخاصة المناطق الساحلية مثل العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وشرق بورسعيد ورشيد الجديدة.

وأشار الى أن الفكر الجديد للدولة بشأن المدن الجديدة في المحافظات الساحلية يستهدف الغاء فكرة السياحة الموسمية والعمل على استمرارية الأنشطة السياحية طوال العام لزيادة الايرادات

وتابع: "فكر الدولة في انشاء المدن الجديدة أن تضم كافة مستويات الإسكان المتوسط والفاخر، وهو فكر أثبت نجاحه خاصة في المدن الساحلية والتي نتلقى طلبات استثمار فيها بقيمة تفوق مليارى جنيه".

وقال عباس إن الحكومة وفرت آليات جديدة للاستثمار وفقًا لاحتياجات المستثمر، ولمست اقبال كبير من المستثمرين الذين تقدموا بدراسات للسوق لتنفيذ مشروعات كبيرة في مناطق جديدة أهمها الصعيد، مشيراً الى أن الدراسات توضح الطلب الكبير على الاستثمار في الوجه القبلي.

وأضاف أن وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية تلقت طلبات مدروسة كثيرة من المستثمرين، وأن العام الماضي والحالي شهدا استصدار مجموعة كبيرة من القرارات الوزارية الخاصة بتطوير مشروعات جديدة من بينها 43 قرار بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وذكر عباس أن السنوات الأربعة الماضية شهدت اصدار 100 قرار وزاري سنوياً لتطوير مشروعات بكافة المدن.

وأشار معاون الوزير إلي التزام هيئة المجتمعات العمراينة بالعقود الموقعة مع المطورين، وأن كل القرارات الصادرة يسبقها اجتماعات مع المطورين، للتوصل  إلى افضل السبل، مضيفاً "بشكل عام نهتم بالمشاركة الفعلية بين الدولة والمستثمرين".

 

 

 

 


وزاره الاسكان

المدن الجديده

هيئه المجتمعات العمرانيه

شركات التطوير العقارى

مدن الجيل الرابع

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