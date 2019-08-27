مطران سوهاج للكاثوليك يجتمع بطلاب اللاهوت للاستماع لرؤيتهم بالخدمة الكنسية

اجتمع الأنبا باسيليوس مطران إيبارشى سوهاج للأقباط الكاثوليك أمس لأول مرة مع الشمامسة الإكليريكيين (طلاب اللاهوت) بالإيبارشية فى لقاء وصفه الشمامسة بـ"اللقاء الأبوى" وذلك بحضور الأب يوسف فوزى منشط الدعوات بالإيبارشية.

خلال اللقاء تعرف المطران على رؤسة الشمامسة وأفكارهم الجديدة للخدمة بالإيبارشية واحتياجاتهم ثم تطرق إلى موضوع الشهادة الحية مشيرا إلى أن الهدف الأول من الدعوة الكهنوتية هو" أن نكن شهودا للمسيح ونعكس صورته للآخرين" معبرا عن تقديره للمسيرة التى يسير بها الشماس الإكلريكى ليصل إلى الكهنوت بالإضافة إلى تأكيده على ضرورة وجود علاقة الحب والاحترام المتبادل بين الجميع لتحقيق شعار الخدمة (نعمل الحق بالمحبة)، واختتم اللقاء بتشجيع الشمامسة الإكليريكيين داعما إياهم للاستمرار فى الاثمار والخدمة.