مطار بكين الدولى الجديد يجرى اختبار طيران ناجحا فى ظروف انخفاض مستوى الرؤية

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أكمل مطار بكين داشينغ الدولى الجديد بنجاح، تجربة اختبار التعامل مع ظروف انخفاض مستوى الرؤية.

وذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سى جى تى إن)، اليوم الثلاثاء، أن التجربة استمرت نحو أربع ساعات، وهبطت خلالها خمس طائرات بسلاسة على التوالى تحت قيادة إدارة الحركة الجوية لمنطقة شمالى الصين.

وكان مطار بكين داشينغ الدولى الجديد، أجرى الشهر الماضى أول محاكاة تشغيلية شاملة، قبل تشغيله الرسمى فى 30 سبتمبر المقبل.

وبدأ إنشاء مطار بكين داشينغ الدولى عام 2014، واكتمل بناؤه فى 30 يونيو الماضى ، ويقع المطار على بعد 46 كيلومترا جنوب وسط بكين. ويهدف إلى تخفيف الضغط عن مطار العاصمة الدولى المكتظ والذى يقع فى الضاحية الشمالية الشرقية لبكين.

ومن المنتظر، أن يستوعب الجديد 45 مليون مسافر سنويا بحلول عام 2021 ، ثم 72 مليون مسافر بحلول عام 2025.