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مصرع قتلة تاجر مخدرات بميت العطار فى بنها خلال تبادل إطلاق النار مع الشرطة

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 01:48 م
مصرع قتلة تاجر مخدرات بميت العطار فى بنها خلال تبادل إطلاق النار مع الشرطة جثه - أرشيفية
القليوبية – فريق المحافظات

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قال مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية، إن المتهم بقتل تاجر مخدرات بقرية ميت العطار التابعة لمركز بنها، لقى مصرعه أمس فى تبادل لإطلاق النار مع رجال الشرطة بالإسكندرية، خلال حملة بالتنسيق مع أمن القليوبية أثناء مداهمة مكان اختبائه لضبطه بناءا على قرار النيابة العامة.

كان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من عمليات النجدة بنشوب مشاجرة وقتيل واشتعال النيران فى منزل بقرية ميت العطار وانتقل اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائى والمقدم أحمد كمال رئيس مباحث مركز بنها وتمت السيطرة على الموقف.

وكشفت التحريات والمعاينة الأولية أن مشاجرة نشبت بين طرف أول "فتحي.ح.ط" مسجل شقى خطر مخدرات وطرف ثان "محمد .أ.ج" لقى مصرعه إثر طلق نارى حيث تشاجر الطرفان بسبب خلافات على تجارة المخدرات والزبائن .

وعقب إطلاق النار حضر أهالى الطرف الثانى " القتيل " وأطلقوا أعيرة نارية بكثافة واشعلوا النيران بمنزل الطرف الأول وأسرته ثأرا للمجنى عليه وفرضت أجهزة الأمن سيطرتها على الوضع وقامت بتعيين الخدمات اللازمة لمتابعة الحالة الأمنية .

تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات وأمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعى وسرعة ضبط وإحضار المتهم الذى لقى مصرعه أمس .

 


مصرع تاجر مخدرات

قرية ميت العطار

مركز بنها

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