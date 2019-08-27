مصرع طالب غرقا فى حمام سباحة بإحدى القرى السياحية فى الفيوم

الفيوم رباب الجالى

لقى طالب بالصف الأول الثانوي، بمحافظة الفيوم، مصرعه غرقا، فى حمام السباحة أثناء الاستحمام به بإحدى القرى السياحية على ساحل بحيرة قارون، ونقلت جثته لمستشفى سنورس المركزى.

تلقى اللواء عادل الطحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، بوصول "صلاح م.ص.ع" (15 سنة-طالب بالصف الأول الثانوي)، ومقيم بمنطقة دار الرماد بدائرة قسم أول الفيوم، "جثة هامدة"، إدعاء حادث غرق.

وأكد والد المجنى عليه، "م.ص" (40 سنة-صاحب محل أدوات صحية)، ومقيم بنفس المنطقة، فى محضر الشرطة، أن ابنه غرق أثناء الاستحمام بحمام سباحة قرية جزيرة البط على ساحل بحيرة قارون، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى الحادث جنائيا.

ووقع مفتش الصحة الكشف الطبى على جثة المتوفي، وتبين أن سبب الوفاة هو اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر محضر الواقعة، قيد برقم 5064 لسنة 2019 م إدارى مركز شرطة سنورس، وأخطرت النيابة للتحقيق.