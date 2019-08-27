مصرع شاب سقط من قطار السنبلاوين المنصورة

فريق المحافظات

لقي شاب مصرعه عقب سقوطه من قطار السنبلاوين حيث تلقي اللواء فاضل عمار ، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى العميد عصام رضوان مأمور مركز السنبلاوين، من مستشفي السنبلاوين العام بوصول شاب جثة هامدة

وانتقل الرائد اسلام صقر ، رئيس مباحث المركز، الى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الشاب يدعي" عبد الرحمن حجاج 17 سنة " مقيم منطقة الطيارة بمدينة السنبلاوين، وتبين أن سبب الوفاة سقوط من قطار السنبلاوين المنصورة، وجاري تحرير محضر بالواقعة، وتم نقله الجثة لمشرحة السنبلاوين،