مصرع تاجر ين مخدرات فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة فى الإسماعيلية

لقى تاجران مخدرات مصرعها عقب تبادل لإطلاق النار مع رجال الشرطة فى دائرة مركز فايد بالإسماعيلية.

وتلقى اللواء جمال غزالى مساعد وزير الداخلية مدير امن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود معلومات مفادها قيام شخصين بالاتجار فى المخدرات وخاصة مخدر الهيروين متخذين من الظهير الصحراوى لدائرة مركز فايد مسرحا لمزاولة نشاطهما.

على الفور تم إعداد مأمورية استهدفت المتحرى عنهما وفور شعور المتحرى عنهما بقدوم الشرطة أطلقوا وابل من النيران على رجال الشرطة وبادلهم رجال الشرطة إطلاق النار مما أسفر عن مصرع كلا من المتهم ياسر.م.س"29 عام عاطل مقيم دائرة مركز أبوصوير والمتهم "وليد.ع.ف"44 عام عاطل مقيم القاهرة، كما ضبط بحوزتهما 2 بندقية آلية وكمية من مخدر الهيروين تزن حوالى كيلو جرام و7 خزن سلاح إلى و150 طلقة إلى وميزان حساس ومبلغ مالى و3 هواتف محمولة.

وتم التحفظ على جثث المتهمين والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.