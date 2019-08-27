سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2019 12:15 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

مصدر أمنى عراقى:سقوط قذائف هاون على قرية فى ديالى

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 11:00 م
مصدر أمنى عراقى:سقوط قذائف هاون على قرية فى ديالى قذائف هاون-صورة ارشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفاد مصدر أمني عراقي ، اليوم الثلاثاء، بأن قذائف هاون سقطت على قرية في ديالى.

وأوضح المصدر،وفقا لقناة " السومرية نيوز" العراقية ،"إن خمس قذائف هاون سقطت على قرية مياح في أطراف المقدادية بمحافظة ديالى، ما أدى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

وأضاف المصدر أن القوات الأمنية في المقدادية تجري عمليات بحث وتفتيش عن مصادر القذائف.

يشار إلى أن عدد من مناطق ديالى تتعرض بين فترة وآخرى إلى عمليات قصف بقذائف هاون تسفر عن سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار مادية.

 

 


العراق

قذائف

هاون

ديالى

خسائر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مجانا للشباب من الجنسين.. 8 معلومات عن مراكز التدريب الحرفى بالمحافظات

مجانا للشباب من الجنسين.. 8 معلومات عن مراكز التدريب الحرفى بالمحافظات

2 مليون جنيه عقوبة جمع البيانات الشخصية دون توافر الشروط القانونية

2 مليون جنيه عقوبة جمع البيانات الشخصية دون توافر الشروط القانونية

ثانى حلقات الموسم الجديد من Peaky Blinders تحصد تقييم 9.5

ثانى حلقات الموسم الجديد من Peaky Blinders تحصد تقييم 9.5

مفاجآت فى التريلر الجديد للموسم الثانى من مسلسل Titans

مفاجآت فى التريلر الجديد للموسم الثانى من مسلسل Titans

اليوم السابع: السيسى فى اليابان للدفاع عن حقوق أفريقيا فى التنمية

اليوم السابع: السيسى فى اليابان للدفاع عن حقوق أفريقيا فى التنمية

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

موجز أخبار مصر للساعة 6.. السبت إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

موجز أخبار مصر للساعة 6.. السبت إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

1 سبتمبر.. عيد الصحة القومى

1 سبتمبر.. عيد الصحة القومى

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية لمدة 15يوما

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية لمدة 15يوما

مصر تهزم نيجيريا 3 / 0 فى بطولة العالم لناشئى الطائرة.. وتتأهل لربع النهائى

مصر تهزم نيجيريا 3 / 0 فى بطولة العالم لناشئى الطائرة.. وتتأهل لربع النهائى

قصة صاحب أخر ورشة فخار بالوادى الجديد يرفض بيع متنجاته بالمال.. صور

قصة صاحب أخر ورشة فخار بالوادى الجديد يرفض بيع متنجاته بالمال.. صور

القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى: ارتفاع نسبة الإجهاض بصفوف مجندات الجيش

القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى: ارتفاع نسبة الإجهاض بصفوف مجندات الجيش

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة