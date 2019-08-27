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مصادر لبنانية: الطائرة الإسرائيلية المسيرة احتوت على متفجرات "سى فور"

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 07:20 ص
مصادر لبنانية: الطائرة الإسرائيلية المسيرة احتوت على متفجرات "سى فور" سقوط طائرة _ صورة أرشيفية
بيروت فى /أ ش أ/

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كشفت وسائل إعلام لبنانية نقلا عن مصادر مطلعة، أن الطائرة الإسرائيلية من دون طيار التى سقطت أولا فى نطاق ضاحية بيروت الجنوبية فجر الأحد، تحتوى على عبوة ناسفة من نوع (سى فور) شديدة الانفجار ويبلغ وزنها 5ر5 كجم، وأنها كانت تستهدف تنفيذ عملية تفجير وليس الاستطلاع.

وذكرت الوسائل الإعلامية اللبنانية – الليلة - أن عددا من الخبراء قاموا بتفكيك الطائرة الإسرائيلية وتحليل محتوياتها، وتبين من الفحص أن العبوة المتفجرة التى كانت موجودة بها، مغلفة ومعزولة بطريقة فنية شديدة الإحكام.

 


مصادر لبنانية

لبنان

أخبار لبنان

الطائرة الإسرائيلية المسيرة

متفجرات سى فور

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