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مصادر: عقد اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى خلال الأيام المقبلة

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 05:58 م
مصادر: عقد اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى خلال الأيام المقبلة وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن عقد اجتماع مع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى خلال الأيام المقبلة، لعرض الخريطة الزمنية عليه، إضافة إلى القرارات النهائية الخاصة بالنظام الجديد للتعليم والتقييم فى الثانوية المعدلة وكافة قرارات العام الدراسى الجديد.

 

وأوضحت المصادر أنه من المقرر أن يتم عقد الاجتماع فى الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل، حيث يعقد اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى برئاسة وزير التربية والتعليم وبعض قيادات التعليم فى وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالى ورؤساء الجامعات.

 

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حددت موعد بدء الدراسة فى رياض الاطفال والصفين الأول والثانى الابتدائى 11 سبتمبر المقبل وباقى الصفوف 21  من نفس الشهر.


التربية والتعليم

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

اخبار التعليم

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