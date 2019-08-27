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مصادر: بدء تشغيل مصنع إسالة دمياط نهاية الربع الثالث من العام الحالى

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 09:00 ص
مصادر: بدء تشغيل مصنع إسالة دمياط نهاية الربع الثالث من العام الحالى غاز - أرشيفية
كتبت مروة الغول

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كشف مصدر مسئول بقطاع البترول أنه من المتوقع بدء تشغيل مصنع إسالة دمياط خلال نهاية الربع الثالث من العام الحالى.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه مع دخول فصل الخريف وانخفاض كميات الغاز الطبيعى الموجه لمحطات الكهرباء سيسمح بوجود احتياطى كاف من الغاز لبدء تشغيل مصنع الإسالة فى دمياط، واستكمال الطاقة الإنتاجية لمصنع الإسالة بإدكو.

وأشار المصدر إلى أن الطاقة الإنتاجة لمصنع إسالة دمياط تبلغ نحو 5 ملايين طن غاز مسال سنويا، أما الطاقة الاستيعابية فتبلغ حوالى 750 مليون قدم مكعب غاز يوميا.

يذكر أن مصنع دمياط للإسالة أول مصنع لإسالة الغاز الطبيعى، أنشئ فى مصر باستثمارات إسبانية إيطالية ومشاركة مصرية، وقد بدأ الإنتاج فى 2005 وتوقف المصنع فى السنوات الأخيرة لعدم توافر الغاز الطبيعى اللازم لتشغيله.

 


اسالة الغاز

مصنع اسالة الغاز بدمياط

تسيل الغاز

الشبكة القومية للغازات

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