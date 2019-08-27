مصادرة 227 ألف جنيه قيمة سلع تموينية و417 شيكارة دقيق مدعم بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلن السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن مصادرة 227 ألف و456 جنيها قيمة سلع تموينية و417 شيكارة دقيق مدعم بالدقهلية.

وأوضح وكيل الوزارة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه قد تم مصادرة 327.2 شيكارة دقيق 83% تم التصرف فيها، وتجميع 90 شيكارة أخرى، زنة الواحدة منها 50 كيلوجراما، بهدف المتاجرة بها فى السوق السوداء، و1500 رغيف غير مطابق للشروط والمواصفات، وذلك خلال شهر يوليو الماضى.

وأضاف بأنه قد تم مصادرة 227 ألف و456 جنيها قيمة سلع تموينية، و3404 قطعة أدوات كهربائية، و38 دجاج وبط، و597 كيلو جراما من لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، و240 علبة عصير و160 كيس مكرونة، و12علبة سمز صناعى، و8 شاى منتهية الصلاحية.

وفى مجال المواد البترولية تمت مصادرة 716لتر بنزين 80، و14 ألف و560 لتر سولار، و10 أسطوانة غاز تجارى، و136 أسطوانة غاز صغيرة.