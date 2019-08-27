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مستشار الاتحاد الأفريقى تؤكد على أهمية انعقاد قمة التيكاد برئاسة السيسى وآبى

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 09:53 ص
مستشار الاتحاد الأفريقى تؤكد على أهمية انعقاد قمة التيكاد برئاسة السيسى وآبى السفيرة نميرة نجم المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى
أ ش أ

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أكدت السفيرة نميرة نجم المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى، على أهمية انعقاد قمة مؤتمر طوكيو الدولى للتنمية فى أفريقيا الـ "تيكاد" والتى ستنطلق أعمالها غدا الأربعاء برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الاتحاد الأفريقى ورئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى.
 
وقالت نجم، فى تصريح اليوم الثلاثاء، بيوكوهاما، إن الأعمال التحضيرية للقمة اختتمت أمس على مستوى كبار المسئولين واستمرت لمدة يومين، وتضمنت اجتماعات تنسيقية أفريقية وأخرى مع الجانب اليابانى حيث تم اعتماد الوثائق الخاصة بالموضوعات الإجرائية للقمة، وكذلك إعلان يوكوهاما، وخطة العمل المتفق عليها لتحديد ما تم تنفيذه ما بين دورات انعقاد التيكاد والتى تتم كل 3 سنوات وذلك للوقوف على الخطوات المستقبلية فى تنفيذ أهداف التيكاد التنموية. 
 
وأضافت، أنه تم عقد اجتماعات مع منظمات الأمم المتحدة والبنك الدولى المشاركة فى تنظيم القمة، وأشارت إلى أن اجتماعات القمة سوف تتناول فى الجلسة الافتتاحية الاستماع إلى توجهات المشاركين فى إطار التيكاد، يعقبها جلسات قطاعية برئاسة مشتركة بين رؤساء الأفارقة وأعضاء من الحكومة اليابانية لتركيز المناقشات على بعض المحاور الرئيسية للتيكاد ومن بينها البنية التحتية وتطويرها، العلوم والتكنولوجيا، التغير المناخى والاقتصاد الأزرق، والزراعة.
 

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التيكاد

الرئيس السيسى

اليابان

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