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مستثمرو البحر الأحمر: الحركة السياحية بالغردقة تسير بشكل جيد

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 03:58 م
مستثمرو البحر الأحمر: الحركة السياحية بالغردقة تسير بشكل جيد تامر نبيل عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية
كتبت آمال رسلان

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أكد تامر نبيل عضو غرفة المنشآت الفندقية وأمين عام جمعية المستثمرين بالبحر الأحمر أن الحركة السياحية بالغردقة تسير بشكل جيد ونسب الإشغال لم تشهد انخفاضا منذ بداية الموسم الصيفى وحتى الأن، متوقعا أن يستمر التدفق السياحى على المدينة حتى الموسم الشتوى فى أكتوبر.

وأوضح نبيل أن الإشغالات فى الغردقة لم تتأثر بأى حملات سلبية تم شنها خلال الفترة الآخيرة على الفنادق، لافتا إلى أن الوفود البريطانية ومن الجنسيات الآخرى لازالت متواجدة بدون أى أزمات.

وذلك ردا على الحملات التى شنتها مؤخرا الصحافة البريطانية على فنادق الغردقة، وروجت إلى إصابات بين "الوفود البريطانية" التى تقضى إجازاتها بالمدينة ببكتيريا الإيكولاى.

وأشار نبيل إلى أن السوق الأوروبى يشهد ارتفاع فى عدد السياح خاصة من ألمانيا، بالإضافة إلى ثلاثة أسواق جديدة بدأت التدفق بكثافة على الغردقة منها ألبانيا وصربيا ورومانيا، وكذلك هناك طيران بدأ يعمل فى الغردقة من كازخستان لأول مرة خلال فصل الصيف.

 

 


الغردقة

الموسم الصيفى

الايكولاى

تنشيط السياحة

البحر الاحمر

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