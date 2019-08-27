"مرور أسوان" ترصد 525 مخالفة و91 محضر تجاوز سرعات

أسوان - صلاح المسن

تمكنت إدارة مرور أسوان من رصد 525 مخالفة متنوعة، فى أسوان نفذت مديرية الأمن، حملة مرورية شاركت فيها إدارات المرور والبحث الجنائى، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن بأسوان. تضمنت جهود الحملة نشر أكمنة مرورية بمختلف الطرق السريعة والرئيسية وداخل المدن بأنحاء محافظة أسوان.

أسفرت جهود الحملة عن تحرير 525 مخالفة مرورية متنوعة وتم ضبط سيارة و7 دراجات نارية بدون ترخيص ، وتم تحرير 91 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة، والتصالح الفورى فى 72 مخالفة وتحرير 110 مخالفة غرامة ونش ،وتم سحب تراخيص 84 حالة لعدم قبول التصالح، كما أسفرت الحملة عن تحرير 180 مخالفة متنوعة، و تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق .