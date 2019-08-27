سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 12:39 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

مركز الهندسة الوراثية بجامعة الأزهر ينظم ورشة للعلاج بالخلايا الجذعية 3 سبتمبر

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 11:43 ص
مركز الهندسة الوراثية بجامعة الأزهر ينظم ورشة للعلاج بالخلايا الجذعية 3 سبتمبر الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الازهر
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يقيم مركز الهندسة الوراثية بجامعة الأزهر، ورشة عمل تحت عنوان "التقنيات الحديثة فى مجال أبحاث الخلايا الجذعية والعلاج الجينى" يوم الثلاثاء 3 سبتمبر.
 
وأوضح الدكتور سيد بكرى، مدير المركز، فى تصريحات صحفية، أن ورشة العمل تقام بقاعة مؤتمرات كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، مشيرًا إلى أن الورشة تقام بدعم وحضور الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات، والدكتور محمد الشربيني، عميد كلية العلوم،مضيفا أن الورشة يحاضر بها ثلاث من الخبراء المتخصصين فى مجالات الخلايا الجذعية والعلاج الجينى بجامعة كيب تاون بجنوب أفريقيا، وهم كل من البروفسير سامنتا نيكولوسون، والبروفسير ويديد كيلميمى، والبروفسير أديلى هيث.
 
 
 
 

جامعة الازهر

الازهر الشريف

مركز الهندسة الوراثية

محمد المحرصاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جامعة الأزهر: أكثر من 53 ألف طالب وطالبة سجلو رغباتهم بالمرحلة الأولى

الإثنين، 26 أغسطس 2019 10:19 ص

جامعة الأزهر: أكثر من 51 ألف طالب وطالب سجلوا رغباتهم حتى الآن

الأحد، 25 أغسطس 2019 11:44 ص

جامعة الازهر: 47 ألفًا سجلوا رغباتهم لتنسيق الكليات.. 63 ألف عملية عبر موقع بوابة الحكومة.. آخر موعد للتسجيل غدا الأحد.. الاثنين فتح باب إعادة القيد والشهادات المعادلة.. وهدوء بامتحانات الدور الثانى للثانوية

السبت، 24 أغسطس 2019 05:30 م

جامعة الأزهر: 47 ألف طالب وطالب سجلوا رغباتهم حتى الآن

السبت، 24 أغسطس 2019 12:49 م

جامعة الأزهر: 42217 طالب وطالبة سجلوا رغباتهم حتى الأن

الجمعة، 23 أغسطس 2019 03:20 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منتخب اليد للكرة الشاطئية يهزم قبرص 2 /1 فى بطولة البحر المتوسط باليونان

منتخب اليد للكرة الشاطئية يهزم قبرص 2 /1 فى بطولة البحر المتوسط باليونان

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الثالث

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الثالث

منة حامد تواجه سونينا كوروفيلا فى نهائى بطولة دلهى لسيدات الاسكواش

منة حامد تواجه سونينا كوروفيلا فى نهائى بطولة دلهى لسيدات الاسكواش

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم بسبب أعمال التطوير

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم بسبب أعمال التطوير

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27- 8 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27- 8 - 2019 والقنوات الناقلة

السيسى ورئيس وزراء اليابان يفتتحان غدًا قمة التيكاد.. تعرف على جدول الأعمال

السيسى ورئيس وزراء اليابان يفتتحان غدًا قمة التيكاد.. تعرف على جدول الأعمال

طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

احذر منها فى الجيم ..أصابع ومشروبات الطاقة تسبب تآكل وتسوس الأسنان

احذر منها فى الجيم ..أصابع ومشروبات الطاقة تسبب تآكل وتسوس الأسنان

أستون فيلا يواجه كرو ألكساندرا فى كأس الرابطة اليوم

أستون فيلا يواجه كرو ألكساندرا فى كأس الرابطة اليوم

فيديو.. الرئيس السيسي يصل اليابان للمشاركة فى القمة السابعة لـ"تيكاد"

فيديو.. الرئيس السيسي يصل اليابان للمشاركة فى القمة السابعة لـ"تيكاد"

شاهد.. مهرجان "كأس العالم للألعاب النارية" فى روسيا

شاهد.. مهرجان "كأس العالم للألعاب النارية" فى روسيا

الاتحاد يتحدى الهلال فى قمة سعودية بدوري أبطال آسيا

الاتحاد يتحدى الهلال فى قمة سعودية بدوري أبطال آسيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة