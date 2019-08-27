مركز الهندسة الوراثية بجامعة الأزهر ينظم ورشة للعلاج بالخلايا الجذعية 3 سبتمبر

كتب لؤى على

يقيم مركز الهندسة الوراثية بجامعة الأزهر، ورشة عمل تحت عنوان "التقنيات الحديثة فى مجال أبحاث الخلايا الجذعية والعلاج الجينى" يوم الثلاثاء 3 سبتمبر.

وأوضح الدكتور سيد بكرى، مدير المركز، فى تصريحات صحفية، أن ورشة العمل تقام بقاعة مؤتمرات كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، مشيرًا إلى أن الورشة تقام بدعم وحضور الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات، والدكتور محمد الشربيني، عميد كلية العلوم،مضيفا أن الورشة يحاضر بها ثلاث من الخبراء المتخصصين فى مجالات الخلايا الجذعية والعلاج الجينى بجامعة كيب تاون بجنوب أفريقيا، وهم كل من البروفسير سامنتا نيكولوسون، والبروفسير ويديد كيلميمى، والبروفسير أديلى هيث.