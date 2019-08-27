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مدير تعليم الجيزة يوجه بسرعة الإنتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 05:18 م
مدير تعليم الجيزة يوجه بسرعة الإنتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس مدير تعليم الجيزة يتفقد أعمال الصيانة بالمدارس
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد خالد حجازى، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أعمال الصيانة والتطوير بمدرسة امبابه الثانوية العسكرية التابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية، بحضور رئيس مجلس الآباء والامناء ومدير عام الادارة. 
 
وشدد حجازى أثناء الجولة على ضرورة انضباط المدرسة ومواصلة الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسى الجديد لافتا إلى حتمية الالتزام بالجدية والاخلاص فى العطاء وتقدير المسئولية لتوفير المناخ المناسب مع بداية الدراسة لتحقيق منتج تعليمى متميز للطلاب وتكثيف الاستعدادات النهائية لضمان تحقيق انطلاقة مثالية للعام الدراسى الجديد.
 
كما شهد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة فعاليات مهرجان ختام الأنشطة الصيفية بمدرسة دار الحنان التابعة لإدارة بولاق التعليمية، حيث تم عرض الأنشطة الذى ضم الأعمال الفنية المختلفة التى نفذها الطلاب طوال فترة الإجازة .
 
مدير تعليم الجيزة يتفقد أعمال الصيانة بالمدارس (2)
مدير تعليم الجيزة يتفقد أعمال الصيانة بالمدارس 

مدير تعليم الجيزة يتفقد أعمال الصيانة بالمدارس (3)
مدير تعليم الجيزة يتفقد أعمال الصيانة بالمدارس 

مدير تعليم الجيزة يتفقد أعمال الصيانة بالمدارس (4)
مدير تعليم الجيزة يتفقد أعمال الصيانة بالمدارس 

مدير تعليم الجيزة يتفقد أعمال الصيانة بالمدارس (5)
مدير تعليم الجيزة يتفقد أعمال الصيانة بالمدارس 

مدير تعليم الجيزة يتفقد أعمال الصيانة بالمدارس (6)
مدير تعليم الجيزة يتفقد أعمال الصيانة بالمدارس 

مدير تعليم الجيزة يتفقد أعمال الصيانة بالمدارس (7)
مدير تعليم الجيزة يتفقد أعمال الصيانة بالمدارس 

مدير تعليم الجيزة يتفقد أعمال الصيانة بالمدارس (8)
مدير تعليم الجيزة يتفقد أعمال الصيانة بالمدارس 

مدير تعليم الجيزة يتفقد أعمال الصيانة بالمدارس (9)
مدير تعليم الجيزة يتفقد أعمال الصيانة بالمدارس 

مدير تعليم الجيزة يتفقد أعمال الصيانة بالمدارس (1)
مدير تعليم الجيزة يتفقد أعمال الصيانة بالمدارس 

 


صيانة المدارس

اعمال الصيانة

تعليم الجيزة

الجيزة

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