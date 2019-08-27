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محافظ دمياط تفتتح معرض مستلزمات المدارس استعدادا للعام الدراسى الجديد

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 09:45 م
محافظ دمياط تفتتح معرض مستلزمات المدارس استعدادا للعام الدراسى الجديد محافظ دمياط تفتتح معرض مستلزمات المدارس
دمياط عبده عبد البارى

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افتتحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، معرض مهرجان العودة للمدارس والذى تقيمه الغرفة التجارية بخيمة ضخمة على كورنيش النيل أمام مكتبة مصر العامة.

وأشادت الدكتورة منال عوض، بالمنتجات المعروضة وجودتها ودعت المواطنين لزيارة المعرض الذى يقدم تخفيضات كبيرة من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين.

وحثت محافظ دمياط المشاركين فى المعرض على الالتزام بالتخفيضات والأسعار المناسبة للتخفيف عن كاهل المواطن الدمياطى، كما طالبت من العارضين توفير مستلزمات طلاب الجامعة وخاصة بالطوهات طلاب كلية الطب والتمريض.

وقال محمد الزينى ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، إن المعرض يضم أقسام متنوعة من الزى المدرسى للطلبة والطالبات والحقائب المدرسية والأدوات المكتبية ومستلزمات المدارس بمشاركة 80 عارضا بتخفيضات تتراوح من 25 الى 39 %.

وأكد الزينى أن الغرفة التجارية بصدد تنظيم معرضين أخران الأول بمدينة دمياط الجديدة والثانى بمدينة فارسكور.


محافظة دمياط

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أخبار مصر

الغرفه التجاريه

معرض مستلزمات المدارس

منال عوض

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