محافظ الوادى الجديد يشهد ختام برنامج " أهل مصر " لشباب المحافظات الحدودية

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ختام برنامج " أهل مصر" التدريبي لشباب المحافظات الحدودية والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من25 إلى 27 أغسطس، وذلك بحضور حنان مجدي ، نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية و شباب مركزي الخارجة وباريس .

جرى إستعراض أبرز الإنجازات التى تمت على أرض المحافظة خلال الفترة الماضية وابرز المبادرات الشبابية والمجتمعية التنموية، كما تم فتح باب الحوار والمناقشة وتبادل الآراء والمقترحات بين الشباب والمسئولين التنفيذيين وعلى رأسهم محافظ الإقليم، للتعرف على أبرز المشكلات التي تواجههم وعرض حلول ممكنة لها.

هذا ويهدف برنامج أهل مصر إلى تأهيل الكوادر الشبابية وصقل مهاراته والتوعية بالتحديات التي تواجه الأمن القومي المصري ودور الدولة فى مواجهة هذه التحديات وإرساء قواعد الدولة وخلق جيل واعي بمشكلات مجتمعه وقادر على وضع مقترحات لحلها.