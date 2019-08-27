محافظ المنوفية يصدر حركة المحليات بأشمون

المنوفية – محمود شاكر

أصدر اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، قرارا حمل رقم 818 لسنة 2019 بحركة محليات بين الوحدات المحلية بمركز ومدينة أشمون، تحت شعار التبادل من أجل التطوير والنهوض بالوحدات المحلية .

شمل القرار بتكليف سالم سليمان الجندى نائبا لرئيس المدينة لشئون القرى، صلاح أبو العلا محمد غنيم يتم نقلة من رئيس الوحدة المحلية برملة الأنجب إلى رئيس الوحدة المحلية بطهواى، كما يتم تجديد الثقة بحسام حسن سرحان رئيسا للوحدة المحلية بسبك الاحد، طارق سعد محمود يكلف من رئيس الوحدة المحلية بساقية أبو شعرة إلى رئيس الوحدة المحلية بجريس، ويكلف فريد عبدالحميد هيكل رئيس الوحدة المحلية بطليا إلى رئيس الوحدة المحلية بساقية أبوشعرة، وتجديد الثقة فى سعد أحمد رجب رئيس الوحدة المحلية بشطانوف لاستكمال الأعمال وخطة التطوير بالوحدة المحلية .

كما شمل القرار تكليف سماح رجب شعبان محمد رئيس الوحدة المحلية بطهواى إلى رئيس الوحدة المحلية بشما، ويتم تكليف رمضان محمدى مصطفى من رئيس الوحدة المحلية بجريس إلى رئيس الوحدة المحلية بالبرانية، ومحمد حسين وهدان من رئيس الوحدة المحلية بسبك الأحد إلى رئيس الوحدة المحلية بدروة، وتكليف سماح عبدالفتاح عبدالعزيز من رئيس الوحدة المحلية بدروة إلى رئيس الوحدة المحلية بشنشور، وتكليف وليد عبدالسلام الوردانى من رئيس الوحدة المحلية بشنشور إلى رئيس الوحدة المحلية بطليا، وتكليف محمد فؤاد العباسى رئيس الوحدة المحلية بشما إلى رئيس الوحدة المحلية بقورص، وناصر عبدالفضيل حواش من رئيس الوحدة المحلية بالبرانية إلى رئيس الوحدة المحلية برملة الأنجب، وإعادة منى محمد عبدالغفار من رئيس الوحدة المحلية بقورص إلى الديوان العام لمركز المدينة، الأمر الذى قابلة العديد من الأهالى بالرفض مطالبين باعادتها من جديد حتى تستكمل ما بدأته من أعمال بالقرى المختلفة للوحدة المحلية .