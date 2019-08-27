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محافظ القاهرة يوجه برفع الإشغالات بمحيط المدارس وإنهاء أعمال الصيانة

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 01:15 م
محافظ القاهرة يوجه برفع الإشغالات بمحيط المدارس وإنهاء أعمال الصيانة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أهمية استعداد مدارس العاصمة لاستقبال العام الدراسى الجديد 2019/2020 وجاهزيتها لبدء الدراسة فى موعدها الذى حددته وزارة التربية والتعليم، مؤكداَ على اتخاذ أجهزة المحافظة والمديريات الخدمية ورؤساء القطاعات جميع الإجراءات لانطلاق عام دراسى متميز للطلبة بجميع المراحل دون عقبات أو مشاكل.
 
 وطالب المحافظ بضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق لرفع الإشغالات وبؤر الباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجى مؤكداً على دور مديرى الإدارات والمدارس فى الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول وإزالة الملصقات والتشوهات على أسوارها ودهانها وزيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير وتقليم الاشجار داخل وخارج المدارس، وصيانة الفصول وسلامة الإضاءة وكفاءة الإنارة والتأكد من إحكام غلق أى فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس وعدم تدلى أى أسلاك أو كابلات منها وسلامة مقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ وصيانة دورات المياه وكذلك تطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصاً على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمدرسين ولتوفير الجو الملائم لإتمام العملية التعليمية بنجاح.
 
وأكد المحافظ على محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالانتهاء من أعمال الترميم والصيانة البسيطة والجسيمة بالمدارس وكذلك المنشآت الجديدة والتوسعات مع توافر عوامل الأمان والسلامة بالمدارس، وتوافر متطلبات الدفاع المدني بها من حنفيات للحريق، وتوصيلات المياه اللازمة وسد أي عجز في الأثاث المدرسي من المقاعد والتعاون مع المجتمع المدني لتغطية العجز في بعض مناطق القاهرة وخاصة العشوائية والاكثر كثافة واحتياجاَ .
 
وأضاف المحافظ انه تم تنفيذ خطة الصيانة البسيطة على مستوى جميع مدارس القاهرة  كما تم عمل الصيانة العاجلة لعدد من المدارس ( معالجة خط مياه مكسور ــ ارتفاع المياه الجوفية ــ تجديد شبكة الصرف الصحى ) بما لا يعيق بدء العام الدراسى وسير العملية التعليمية .
وأشار المحافظ الي أن الاهتمام بالعملية التعليمية لا يقتصر فقط على انشاء مدارس جديدة بل تتم عملية تطوير المدارس القائمة انشائياَ ودعمها بالأجهزة والآليات التعليمية الحديثة جنباَ الى جنب مع رفع قدرات المعلمين والقائمين عليها ، وكذلك تنمية قدرات الطلبة بمراحل التعليم المختلفة وفق أحدث الوسائل التعليمية .
 
ومن جانبه أكد محمد عطية مدير مديرية التعليم انه بدأت بعض الإدارات والمدارس بالفعل فور العودة من اجازة العيد تسليم الكتب للطلبة دون التقيد بسداد المصروفات الدراسية تنفيذا للتعليمات بعدم ربط استلام الكتب بالمصروفات لعدم حرمان الطالب من تحصيل المناهج فى مواعيدها .
 
 
 

صيانة المدارس

العام الدراسي الجديد

القاهرة

تعليم القاهرة

التعليم

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