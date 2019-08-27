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محافظ الفيوم يشهد العرض المسرحي"طقوس الإشارات والتحولات"

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 06:23 م
محافظ الفيوم يشهد العرض المسرحي"طقوس الإشارات والتحولات" جانب من الحفل
الفيوم – رباب الجالي

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شهد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم العرض المسرحي للفرقة القومية المسرحية بفرع ثقافة الفيوم، الذي عرض بمسرح الجمهورية بعابدين بالقاهرة بعنوان "طقوس الإشارات والتحولات" للكاتب عبدالله ونوس وإخراج سامح الحضري، وذلك بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة،والفنان أحمد عبدالعزيز رئيس المهرجان، وهشام عطوة نائب رئيس الهيئة، والفنان أحمد الشافعي مدير الإدارة العامة للشئون الفنية بالهيئة، وسماح دياب مدير عام ثقافة الفيوم، وحشد من القيادات التنفيذية والشعبية والفنية.

من جهته أشاد محافظ الفيوم، بالعرض المسرحي ودوره فى التوعية، مؤكداً أهمية الثقافة فى بناء الأمم والشعوب وبناء شخصية الانسان، وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن.

وأكد المحافظ، أنه كان حريصاً على المشاركة فى فعاليات العرض المسرحي دعماً للثقافة والمهارات والمواهب الشابة، لافتاً إلى ضرورة الاهتمام بتنمية المهارات والخبرات والأفكار والثقافات، وضرورة الاخلاص فى العمل وإتقانه على الوجه الأكمل للمساهمة فى تنمية المجتمع والارتقاء بمستوى الخدمات.

من ناحية أخرى أكد الدكتور محمد عيسى القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم أن كلية الزراعة حصلت على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وأشار عيسى إلى أنه بحصول كلية الزراعة على الاعتماد تصبح عدد الكليات المعتمدة بالجامعة خمس كليات وهي كلية السياحة والفنادق، كلية العلوم، كلية التربية للطفولة المبكرة، كلية الحاسبات والمعلومات، وأخيرًا كلية الزراعة.

وأكدت الدكتورة منى الخشاب عميد كلية الزراعة أنه تم استعداد الكلية للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء بوضع الخطة الاستراتيجية لها مع مراعاة تغطية كل المعايير القومية الموضوعة من قبل الهيئة وذلك في إطار الجهود المبذولة من إدارة الكلية الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بوحدة ضمان الجودة ومنسقي المعايير.

واستقبل رئيس جامعة الفيوم وفد لجنة التعلم المدمج التابعة للمجلس الأعلى للجامعات ، مضيفا أن اللجنة برئاسة الدكتور محمد إبراهيم الدسوقي أستاذ تكنولوجيا التعليم ومدير التعلم المدمج بجامعة حلوان، وبعضوية الدكتور رامي اسكندر مدير المركز القومي للتعلم الإلكتروني والمهندسة نعمة عجيب مهندس أنظمة والأستاذ عمرو ياسين أعضاء  بالمجلس الأعلى للجامعات وبحضور الدكتورة زينب الباهي عميد كلية الخدمة الاجتماعية  و الدكتور أحمد معوض مدير مركز التعلم المدمج بجامعة الفيوم، والدكتور مسعود إسماعيل المدير التنفيذي للمعلومات والدكتورة شيرين طايع مدير مركز إنتاج المقررات الإلكترونية .

وأضاف عيسي أن زيارة اللجنة لجامعة الفيوم هدفت إلى الوقوف على ما تم انجازه من إجراءات توصيات اللجنة السابقة المتعلقة بالنواحي التكنولوجية، والتأكد من توافر البنية التحتية الأساسية اللازمة لتطبيق نظام التعلم المدمج.

وأكد الدكتور أحمد معوض أن زيارة اللجنة شملت تفقد وحدة وستوديو إنتاج المقررات الإلكترونية بمركز التعلم المدمج لمتابعة سير العمل والتأكد من نوعية وجودة المقررات المقدمة للطلاب والعوامل والنواحي الفنية اللازم توافرها بهدف تقديم محتوى أكاديمي يتميز بالكفاءة والتقنية عالية المستوى.

 


الفيوم

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