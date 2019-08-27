محافظ الغربية يناقش استعدادات استقبال العام الدراسى الجديد

الغربية محمد طارق

أصدر اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية توجيهاته المشددة بالاستعداد التام لاستقبال العام الدراسى الجديد فى 1266 مدرسة على مستوى المحافظة والعمل على توفير مناخ تعليمى متميز يوفر الأريحية التامة للطلاب بالفصول.

جاء ذلك خلال رئاسته لجلسة المجلس التنفيذى للمحافظة والتى عقدت بالقاعة الكبرى بالديوان العام بحضور ممثل الرقابة الإدارية ونائب مدير أمن الغربية والقيادات التنفيذية على مستوى المحافظة.

بدأ الاجتماع بالتصديق على الجلسة السابقة بتاريخ 31 يوليو ومتابعة تنفيذ التوجيهات التى جاءت بها، كما وجه محافظ الغربية وكيل وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية وشركة الكهرباء لإنهاء توصيل الكهرباء إلى 3 مدارس بمركز المحلة و3 مدارس بمركز قطور قبل يوم الاثنين القادم وبذلك يكون 27 مدرسة جديدة جاهزة للإفتتاح قبل بداية العام الدراسى لتقليل كثافة الطلاب بالفصول، وكذا الانتهاء من توزيع الأطقم التعليمية على هذه المدارس لتشغيلها بطاقة كاملة.

وفى إطار تخفيف العبء على أولياء الأمور قبل العام الدراسى أوضح محافظ الغربية أنه سيتم افتتاح معارض (أهلًا مدارس)، بطنطا والمحلة الكبرى يضم كافة الأدوات المدرسية بأسعار تنافسية تناسب جميع الفئات.

وخلال المجلس كلف محافظ الغربية وكيل وزارة الإسكان بالانتهاء التام من أعمال تطوير سور الاستاد قبل الموعد المحدد فى يناير 2020 والالتزام الكامل بالمعايير والمواصفات الموضوعة فى كراسة الشروط والتنسيق مع مدير الشئون المالية والإدارية لتحديد إجراءات طرح محلات سور الإستاد وعمل خطة تسويقية مناسبة لطرح الوحدات السكنية والتجارية بطنطا وسمنود وزفتي.

وشدد على إزالة كافة المعوقات أمام تنفيذ مشروعات المنطقة اللوجيستية بطنطا والتأكيد على نهو كافة الأعمال وفق الاتفاقات السابقة وخاصة قبيل الافتتاح التجريبى لمول طنطا.

كما أصدر تعليماته لرئيس حى أول وثان المحلة الكبرى بالتنسيق مع مدير الإدارة الهندسية بالديوان العام وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة ببروتوكول تطوير العشوائيات خلال 48 ساعة لتحقيق الاستفادة من الاعتماد المالى الذى تم توفيره بقيمة 275 مليون جنيه.

ووجه أيضًا رؤساء المدن والأحياء بتوفير أماكن مناسبة تصلح منافذ لعرض منتجات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للسيطرة على الأسعار وتطبيق سياسات السوق المفتوح، مشددًا على إنهاء إجراءات تكهين محطة إنتاج البيض والعمل على الانتهاء من مشروع تسمين الدواجن فى أسرع وقت لضبط إيقاع السوق، مشيرًا أن جميع أجهزة المحافظة تعمل من أجل الصالح العام للمواطن.

كما كلف وكيل وزارة الزراعة بالتنسيق مع الوزارة لإنهاء إجراءات استثناء عدد من الأراضى التى تقع خارج الحيز العمرانى وكذا استثناء الترع والمصارف المردومة الغير مستغلة للاستفادة منها فى مشروعات النفع العام،،كما وجه وكيل وزارة الرى بالتنسيق مع الكهرباء لتوفير محولات الكهرباء الخاصة بالرى المطور بقطور خلال أسبوع والعرض فى حالة وجود معوقات.

وفى قطاع تعظيم موارد المحافظة أصدر محافظ الغربية تعليماته المشددة بالاستمرار فى إزالة الإعلانات المخالفة من الشوارع والعمل على تنظيمها وفق ما قامت به المحافظة من إجراءات طرح لإعلانات فى مزايدات علنية.

كما أكد على إنهاء ملف تقنين التعديات على أراضى الدولة من خلال تفاعل رؤساء المدن والأحياء مع المواطنين بصفة مباشرة لإنهاء كافة إجراءاتهم، وكذا عقد لجنة بت خلال الأسبوع القادم للبت فى أسعار الملفات المتبقية، حيث استعرض موقف الموجة 13 لإزالة التعديات على أملاك الدولة مؤكدًا على الاستمرار فى إزالة التعديات حتى يتحقق الهدف وهو استرداد جميع حقوق الدولة.

ووجه أيضًا بتحصيل كافة المتأخرات فى مستحقات الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتأخرين فى الدفع، ووضع الدراسات المناسبة للاستفادة من الأصول غير المستغلة بالمحافظة.

وخلال المجلس وجه محافظ الغربية مسئول الغاز والكهرباء بإزالة كافة المعوقات أمام رصف طريق سكة تلا وكذا إزالة كافة التعديات على خط التنظيم وقيام هيئة الطرق بوضع خطة زمنية للانتهاء من أعمال الرصف.

وفى إطار استعداد المحافظة لاحتفالات "6 أكتوبر - العيد القومى – المولد الأحمدى " كلف جميع الجهات المعنية بإعداد تقرير مفصل عن دور كل جهة أثناء الاحتفالات وعرضه خلال المجلس التنفيذى القادم.

كما تطرق المجلس إلى منظومة التحصيل الإلكترونى حيث أوضح محافظ الغربية أن هذه المنظومة تتيح المتابعة الدقيقة لكافة الجهات كما أنها تمثل نقطة قوة وتواكب التطور الذى نشهده، مكلفًا السكرتير العام للمحافظة بمتابعة تطبيق المنظومة فى كافة الجهات وإزالة أى معوقات تواجه تطبيقها والتنسيق مع المديرية المالية فى هذا الشأن.

ووافق المجلس فى جلسته على مخاطبة وزير الزراعة لاستثناء عدد من الأراضى لإقامة مدارس ومحطات صرف صحى عليها تمثلوا فى "قطعة أرض بمساحة 444م2 بقرية كفر الأشقر لإقامة محطة صرف صحى عليها – قطعة أرض بمساحة 450م2 بقرية قصر بغداد لإقامة محطة صرف صحى عليها – قطعة أرض بمساحة 12 قيراط لإقامة مدرسة عليها بقرية محلة أبو على بالمحلة الكبرى - قطعة أرض على مساحة 9 قراريط لإقامة مدرسة عليها بعزبة الشهيد محمد إبراهيم بكر بقطور لإقامة مدرسة عليها - قطعة أرض على مساحة 12 قيراطا بقرية حانوت مركز زفتى لإقامة مدرسة ".

وفى نهاية الاجتماع قدم محافظ الغربية الشكر للجهاز التنفيذى على الجهد المبذول فى مشروع مجابهة الأزمات والكوارث "صقر 49"، مطالبًا الجميع بالاستمرار فى بذل أقصى جهد لصالح خدمة المواطن.