محافظ الشرقية يوجة وكيل وزارة الصحة بعلاج طفل "بنى حسن" المتعدى عليه من جاره

الشرقية - إيمان مهنى

أعرب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن إستيائه الشديد لما قام به أحد المواطنين من تعدى على طفل وضربه بطريقة وحشية تسببت له فى إحداث كسر بالأسنان وتهتك بالشفاة واللثة، بسبب مشاجرة مع نجله، وذلك بقرية بني حسن التابعة لمركز أولاد صقر.

وجه محافظ الشرقية وكيل وزارة الصحة، بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للطفل والإطمئنان عليه لحين تماثله تماماً للشفاء للتخفيف من حده الأثار النفسية الناتجة عن تعرضه للضرب بطريقة وحشية وغير آدمية.

كما وجه المحافظ مدير مديرية التضامن الإجتماعى، بإجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة لأسرة الطفل وتقديم كافة أوجه الرعاية والمساندة له ولأسرته.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة التحلى بضبط النفس من خلال البعد عن الغضب، وعدم استخدام العنف خاصة مع الأطفال فالغضب هو أصل الشّرور، وسبب المشاكل والخلافات بين النّاس .

وكانت حالة من الغضب سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، لمقطع فيديو لطفل يرطمه أحد الأهالى على الأرض بسبب مشاجرة مع نجله وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.