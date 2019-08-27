سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 05:52 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية يشارك بمولد الشهيد مارجرجس: الوحدة الوطنية فى مصر راسخة

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 05:46 ص
محافظ الدقهلية يشارك بمولد الشهيد مارجرجس: الوحدة الوطنية فى مصر راسخة جانب من الاحتفال
الدقهلية - سارة الباز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية مساء أمس الإثنين الإحتفال بذكرى مولد الشهيد مارجرجس بميت دمسيس التابعة لمركز أجا بحضور اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، واللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية .
 
وقال محافظ الدقهلية في كلمته التي ألقاها: (إن احتفالنا اليوم يؤكد على أن الوحدة الوطنية في الدقهلية ومصر كلها تقف على قاعدة راسخة وبناء صلب تضرب بجذورها في أعماق التاريخ لا تهتز ولا تنال منها مكائد الكارهين ولنا أن نفتخر بأنفسنا وهويتنا الوطنية التي نحيا بها على أرض مصر الطيبة لا فرق بين مسلم ومسيحي، فقد كنا هنا منذ أيام ليست بالبعيدة نحتفل بمولد الشهيد محمد ابن أبي بكر في مسجده الذي يبعد بضع مترات عن احتفالنا اليوم بمولد الشهيد مارجرجس لنؤكد للعالم أجمع أننا نحيا شعب واحد في وطن واحد تربطنا علاقات الوطنية والدم المصري الذي يسري في عروقنا).
 
وأكد محافظ الدقهلية على أن المصريين لم يكونوا يوما مسلمين ومسيحيين بل إخوة متحابين، وأن وجودهم معا أوضح دليل وأقوى برهان على الوحدة والمحبة التي تجمع المصريين بمختلف عقائدهم وأن قرية ميت دمسيس تضرب أروع الأمثلة للوحدة الوطنية .
 
وألقى الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف ونيافة الحبر مرقص مطران شبرا الخيمة وتوابعها كلمة أكدوا فيها على نموذج الوحدة الوطنية الفريد، والتعايش الذي تعيشه ميت دمسيس التي تحتضن المسجد والكنيسة. 
 
 

الدقهلية

ميت دمسيس

مارجرجس

أجا

احتفال بمولد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على رسوم تحليل ودراسة المستحضرات الطبية بقانون هيئة الدواء

تعرف على رسوم تحليل ودراسة المستحضرات الطبية بقانون هيئة الدواء

غدًا.. آخر فرصة لتسجيل رغبات باقى الناجحين بالدور الأول فى الثانوية العامة

غدًا.. آخر فرصة لتسجيل رغبات باقى الناجحين بالدور الأول فى الثانوية العامة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مصادر تمويل الجمعيات الأهلية وآلية الرقابة عليها

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مصادر تمويل الجمعيات الأهلية وآلية الرقابة عليها

"السكة الحديد" تعلن خصوماتها على المواد الغذائية بالقطارات

"السكة الحديد" تعلن خصوماتها على المواد الغذائية بالقطارات

"القتل الخطأ".. كيف يتعامل القانون مع مرتكبى حوادث الطرق ؟

"القتل الخطأ".. كيف يتعامل القانون مع مرتكبى حوادث الطرق ؟

هدية غامضة من La Casa De papel للمطربة اللبنانية اليسا .. اعرف الحكاية

هدية غامضة من La Casa De papel للمطربة اللبنانية اليسا .. اعرف الحكاية

نقابة الإعلامين: مهلة شهرين لتقنين أوضاع العاملين فى الوسائل الإعلامية

نقابة الإعلامين: مهلة شهرين لتقنين أوضاع العاملين فى الوسائل الإعلامية

إدارة الصيدلة بوزارة الصحة تحذر من أدوية مغشوشة لعلاج التهاب المفاصل

إدارة الصيدلة بوزارة الصحة تحذر من أدوية مغشوشة لعلاج التهاب المفاصل

"إزاى تدير ميزانية البيت بشكل علمى؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"إزاى تدير ميزانية البيت بشكل علمى؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"أبو" يتصدر تريند يوتيوب بكليبه الجديد "عيش يا قلبى" × أقل من 24 ساعة

"أبو" يتصدر تريند يوتيوب بكليبه الجديد "عيش يا قلبى" × أقل من 24 ساعة

الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية: سماع دوى انفجارات فى مزارع شبعا المحتلة

الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية: سماع دوى انفجارات فى مزارع شبعا المحتلة

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة