محافظ الدقهلية يشارك بمولد الشهيد مارجرجس: الوحدة الوطنية فى مصر راسخة

الدقهلية - سارة الباز

شهد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية مساء أمس الإثنين الإحتفال بذكرى مولد الشهيد مارجرجس بميت دمسيس التابعة لمركز أجا بحضور اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، واللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية .

وقال محافظ الدقهلية في كلمته التي ألقاها: (إن احتفالنا اليوم يؤكد على أن الوحدة الوطنية في الدقهلية ومصر كلها تقف على قاعدة راسخة وبناء صلب تضرب بجذورها في أعماق التاريخ لا تهتز ولا تنال منها مكائد الكارهين ولنا أن نفتخر بأنفسنا وهويتنا الوطنية التي نحيا بها على أرض مصر الطيبة لا فرق بين مسلم ومسيحي، فقد كنا هنا منذ أيام ليست بالبعيدة نحتفل بمولد الشهيد محمد ابن أبي بكر في مسجده الذي يبعد بضع مترات عن احتفالنا اليوم بمولد الشهيد مارجرجس لنؤكد للعالم أجمع أننا نحيا شعب واحد في وطن واحد تربطنا علاقات الوطنية والدم المصري الذي يسري في عروقنا).

وأكد محافظ الدقهلية على أن المصريين لم يكونوا يوما مسلمين ومسيحيين بل إخوة متحابين، وأن وجودهم معا أوضح دليل وأقوى برهان على الوحدة والمحبة التي تجمع المصريين بمختلف عقائدهم وأن قرية ميت دمسيس تضرب أروع الأمثلة للوحدة الوطنية .

وألقى الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف ونيافة الحبر مرقص مطران شبرا الخيمة وتوابعها كلمة أكدوا فيها على نموذج الوحدة الوطنية الفريد، والتعايش الذي تعيشه ميت دمسيس التي تحتضن المسجد والكنيسة.