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محافظ الدقهلية: إحالة مسئولى الإدارة العامة للتخطيط العمرانى للتحقيق

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 03:16 م
محافظ الدقهلية: إحالة مسئولى الإدارة العامة للتخطيط العمرانى للتحقيق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية - فريق المحافظات

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قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، إحالة مسئولى الإدارة العامة للتخطيط العمرانى للتحقيق بسبب التقصير والتقاعس

وشدد محافظ الدقهلية على الدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة، بمتابعة الموضوع محل الشكوى ومتابعة أعمال إدارة التخطيط العمرانى أولا بأول

ووجه محافظ الدقهلية خطابا شديد اللهجة لمسئولى التخطيط العمرانى مبديا إستيائه من أداء الإدارة،وقال "كيف تتركون 12 ألف متر فضاء دون تنظيم أو تخطيط"،وأضاف أن يتم عمل مشروع تقسيم على نفقة المواطن لتحديد الشوارع. 

جاء قرار محافظ الدقهلية عقب إطلاعه واستماعه لشكوى أحد المواطنين خلال اللقاء الأسبوعى يتضرر فيها من عدم إدراج أحد الشوارع بحوض الزعفران التابع لمركز ومدينة المنصورة على الرغم من وجود الشارع على الطبيعة

وقرر محافظ الدقهلية، إحالة أوراق ومستندات الموضوع للشئون القانونية لإجراء التحقيق اللازم مع المسئولين فى إدارة التخطيط العمرانى فى ضوء المستندات المقدمة.

 

 


الدقهلية

التخطيط العمراني

حوض الزعفران

تخطيط مدينة المنصورة

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