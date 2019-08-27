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محافظ أسوان يطمئن على مصابى حادث أتوبيس طريق أبو سمبل

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 01:14 م
محافظ أسوان يطمئن على مصابى حادث أتوبيس طريق أبو سمبل اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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اطمأن أحمد إبراهيم محافظ أسوان، من الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة على حالة المصابين فى حادث تصادم سيارة ربع نقل بأتوبيس ركاب بالكيلو 65 بطريق أسوان / أبو سمبل عند تقاطعه مع طريق جرف حسين.

 

وأسفر الحادث عن وفاة شخصين وإصابة 20 آخرين معظمهم من دولة السودان الشقيق، والذين تم تحويلهم على الفور من خلال 14 سيارة إسعاف إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وأعطى محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى الصحة إلى تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية المتكاملة للأشقاء السودانيين.

 

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب حنفى أنه بالفعل قد تماثل للشفاء 17 مصابا بعد تحسن حالتهم وتم خروجهم، فيما تم حجز حالتين وتحويل حالة أخرى لمستشفى أسوان التخصصى لاستكمال الخدمة العلاجية المطلوبة، بينما تم إيداع جثامين المتوفين بمشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة العامة.

 

 


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طريق ابوسمبل

السودان

اسوان

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