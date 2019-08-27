مجلس جامعة الزقازيق يناقش استعدادات بدء العام الدراسي

فريق المحافظات

انتهى منذ قليل مجلس جامعة الزقازيق من اجتماعه الدوري برئاسة الدكتورة ميرفت عسكر اليوم الثلاثاء 27 أغسطس بحضور الدكتور ممدوح غراب ، محافظ الشرقية والدكتور عثمان شعلان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والسادة عمداء الكليات والأستاذة لمياء عبد المطلب أمين عام الجامعة .

وفي بداية الاجتماع هنأت الدكتورة ميرفت عسكر القائم بأعمال رئيس الجامعة العمداء الجدد الذين صدر بتعيينهم قرارات جمهورية وهم الدكتورة غادة شاكر عميد كلية الصيدلة ،والدكتور وليد زيدان عميد كلية طب الأسنان ، والدكتور إبراهيم القلا لكلية الآثار ، والدكتور آمال يوسف عميد كلية التربية الرياضية بنات ، الدكتور هاني حلمي عميد كلية التربية النوعية ، كما هنأت الدكتور هشام فوزي القائم بأعمال عميد كلية الهندسة والدكتور عبد الرحيم البحطيطي القائم بأعمال معهد الدراسات والبحوث الآسيوية . وكرمت الدكتور صلاح شريف العميد السابق لكلية التربية النوعية وأهدته درع الجامعة.

وأكدت عسكر على ضرورة استكمال الاستعدادات اللازمة لبدء العام الدراسي الجديد 2019/2020 والانتهاء من الكشف الطبي علي الطلاب الجدد وإجراءات اختبار تحليل فيروس سي . ووجهت بضرورة الإنتهاء من إعداد الخطط الدراسية وصيانة المدرجات والمعامل والقاعات الدراسية والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب وإعلان الجداول الدراسية وتواجد وانتظام القيادات الجامعية .

ووافق المجلس على نقل الدكتور محمد عبد الباسط متولي المدرس بكلية الحاسبات والمعلومات من قسم دعم القرار إلى مثل وظيفته بقسم علوم الحاسب بذات الكلية . كما وافق المجلس على تعيين الدكتور أحمد السيد عبد الغفار مقلد لشغل وظيفة أستاذ مساعد بقسم القوى الميكانيكية تخصص هندسة الطيران والمركبات الفضائية بكلية الهندسة .

وأقر المجلس بنفس الجلسة تطبيق نص البند الثالث من المادة 70 من قانون تنظيم الجامعات فيما يتعلق باستحقاق الأستاذ الذي أمضى عشر سنوات في وظيفة أستاذ للربط الثابت المقرر لنائب رئيس الجامعة ما لم يكن يتقاضى مرتباً فعلياً يزيد على ذلك .

واختار المجلس الدكتور عثمان شعلان رئيساً لمجلس صندوق التكافل الاجتماعي للطلاب ، والدكتور هلال عفيفي عميد كلية التجارة والدكتور عبد العليم فؤاد عبد العليم عميد كلية الطب البيطري عضوين بمجلس إدارة الصندوق .

ووافق المجلس على تعيين الدكتور على السيد على مصيلحي عضواً بمجلس الجامعة من الخارج من ذوي الخبرة في شئون التعليم العالي لمدة عامين، و الدكتور محمد بهجت السيد عوض الأستاذ المتفرغ بكلية الطب البشري عضواً بمجلس الدراسات العليا والبحوث من الخارج لمدة عامين .

وقد أقر المجلس قواعد التحويلات بين الكليات المتناظرة وغير المتناظرة . ووافق على فتح باب التحويل للحاصلين على الثانوية العامة 2019 للبرامج الجديدة بالكليات المناظرة " بنظام الساعات المعتمدة" بشرط الحصول على مجموع الحد الأدنى للقطاع .