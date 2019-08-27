سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 08:01 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

مجلس جامعة الزقازيق يناقش استعدادات بدء العام الدراسي

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 06:54 م
مجلس جامعة الزقازيق يناقش استعدادات بدء العام الدراسي جامعة الزقازيق
فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهى منذ قليل مجلس جامعة الزقازيق من  اجتماعه الدوري برئاسة الدكتورة ميرفت عسكر اليوم الثلاثاء 27 أغسطس بحضور الدكتور ممدوح غراب ، محافظ الشرقية والدكتور عثمان شعلان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والسادة عمداء الكليات والأستاذة لمياء عبد المطلب أمين عام الجامعة . 

وفي بداية الاجتماع هنأت الدكتورة ميرفت عسكر القائم بأعمال رئيس الجامعة العمداء الجدد الذين صدر بتعيينهم قرارات جمهورية وهم الدكتورة غادة شاكر عميد كلية الصيدلة ،والدكتور وليد زيدان عميد كلية طب الأسنان ، والدكتور  إبراهيم القلا لكلية الآثار ، والدكتور آمال يوسف عميد كلية التربية الرياضية بنات ، الدكتور هاني حلمي عميد كلية التربية النوعية ، كما هنأت الدكتور هشام فوزي القائم بأعمال عميد كلية الهندسة والدكتور عبد الرحيم البحطيطي القائم بأعمال معهد الدراسات والبحوث الآسيوية . وكرمت الدكتور صلاح شريف العميد السابق لكلية التربية النوعية وأهدته درع الجامعة. 

 وأكدت عسكر على ضرورة استكمال الاستعدادات اللازمة لبدء العام الدراسي الجديد 2019/2020 والانتهاء من الكشف الطبي علي الطلاب الجدد وإجراءات اختبار تحليل فيروس سي .  ووجهت بضرورة الإنتهاء من إعداد الخطط الدراسية وصيانة المدرجات والمعامل والقاعات الدراسية والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب وإعلان الجداول الدراسية وتواجد وانتظام القيادات الجامعية .   

ووافق المجلس على نقل الدكتور محمد عبد الباسط متولي المدرس بكلية الحاسبات والمعلومات من قسم دعم القرار إلى مثل وظيفته بقسم علوم الحاسب بذات الكلية . كما وافق المجلس على تعيين الدكتور أحمد السيد عبد الغفار مقلد لشغل وظيفة أستاذ مساعد بقسم القوى الميكانيكية تخصص هندسة الطيران والمركبات الفضائية بكلية الهندسة . 

وأقر المجلس بنفس الجلسة تطبيق نص البند الثالث من المادة 70 من قانون تنظيم الجامعات فيما يتعلق باستحقاق الأستاذ الذي أمضى عشر سنوات في وظيفة أستاذ للربط الثابت المقرر لنائب رئيس الجامعة ما لم يكن يتقاضى مرتباً فعلياً يزيد على ذلك . 

واختار المجلس الدكتور عثمان شعلان رئيساً لمجلس صندوق التكافل الاجتماعي للطلاب ، والدكتور هلال عفيفي عميد كلية التجارة والدكتور عبد العليم فؤاد عبد العليم عميد كلية الطب البيطري عضوين بمجلس إدارة الصندوق . 

ووافق المجلس على تعيين الدكتور على السيد على مصيلحي عضواً بمجلس الجامعة من الخارج من ذوي الخبرة في شئون التعليم العالي لمدة عامين، و الدكتور محمد بهجت السيد عوض الأستاذ المتفرغ بكلية الطب البشري عضواً بمجلس الدراسات العليا والبحوث من الخارج لمدة عامين . 

وقد أقر المجلس قواعد التحويلات بين الكليات المتناظرة وغير المتناظرة . ووافق على فتح باب التحويل للحاصلين على الثانوية العامة 2019 للبرامج الجديدة بالكليات المناظرة " بنظام الساعات المعتمدة" بشرط الحصول على مجموع الحد الأدنى للقطاع . 

  


الشرقيه

اخبار الشرقيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

جامعه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. جامعة الزقازيق تستضيف ورشة عمل دولية حول جراحات الفتق بالمناظير

الأحد، 25 أغسطس 2019 02:05 م

جامعة الزقازيق: جارى الانتهاء من برنامج تطوير قرية تل روزن ووضعها على التنمية

السبت، 24 أغسطس 2019 01:34 م

بدء إجراء الفحص الطبى المجانى للطلاب الجدد بجامعة الزقازيق

الخميس، 22 أغسطس 2019 02:01 م

مستشفيات جامعة الزقازيق: استقرار حالة مصابى النزلات المعوية فى فرح قرية غزالة

الإثنين، 19 أغسطس 2019 01:16 ص

صور.. محافظ الشرقية يكرم رئيس جامعة الزقازيق لبلوغه سن المعاش

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 03:52 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز أخبار مصر للساعة 6.. السبت إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

موجز أخبار مصر للساعة 6.. السبت إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

1 سبتمبر.. عيد الصحة القومى

1 سبتمبر.. عيد الصحة القومى

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية لمدة 15يوما

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية لمدة 15يوما

مصر تهزم نيجيريا 3 / 0 فى بطولة العالم لناشئى الطائرة.. وتتأهل لربع النهائى

مصر تهزم نيجيريا 3 / 0 فى بطولة العالم لناشئى الطائرة.. وتتأهل لربع النهائى

قصة صاحب أخر ورشة فخار بالوادى الجديد يرفض بيع متنجاته بالمال.. صور

قصة صاحب أخر ورشة فخار بالوادى الجديد يرفض بيع متنجاته بالمال.. صور

القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى: ارتفاع نسبة الإجهاض بصفوف مجندات الجيش

القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى: ارتفاع نسبة الإجهاض بصفوف مجندات الجيش

صراعات شركة "أوراسكوم" وشركة التمويل العقارى أمام المحكمة الاقتصادية.. نزاعات قضائية لفسخ التعاقد منذ 10 سنوات.. خلاف بين الشركتين لتسليم إحدى الوحدات السكنية بسبب عدم سداد الأقساط.. والمحكمة ترفض الموضوع

صراعات شركة "أوراسكوم" وشركة التمويل العقارى أمام المحكمة الاقتصادية.. نزاعات قضائية لفسخ التعاقد منذ 10 سنوات.. خلاف بين الشركتين لتسليم إحدى الوحدات السكنية بسبب عدم سداد الأقساط.. والمحكمة ترفض الموضوع

س وج.. كل ما تريد معرفته عن التيكاد 7.. يفتتحها السيسي وآبى غدا باليابان

س وج.. كل ما تريد معرفته عن التيكاد 7.. يفتتحها السيسي وآبى غدا باليابان

الحكومة تستعد لحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير.. رئيس الوزراء: تنظيم احتفالية على مدار عدة أيام.. والاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لتنظيم حدث عالمى يليق بمكانة مصر بحضور رؤساء وملوك من مختلف دول العالم

الحكومة تستعد لحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير.. رئيس الوزراء: تنظيم احتفالية على مدار عدة أيام.. والاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لتنظيم حدث عالمى يليق بمكانة مصر بحضور رؤساء وملوك من مختلف دول العالم

فيديو وصور.. بسمة إبراهيم تحصد فضية الخطف فى وزن 59 كيلو

فيديو وصور.. بسمة إبراهيم تحصد فضية الخطف فى وزن 59 كيلو

فاتورة التليفون الارضى .. تعرف على طرق الدفع الإلكترونى والكاش

فاتورة التليفون الارضى .. تعرف على طرق الدفع الإلكترونى والكاش

السيسي و"شينزو آبي" يفتتحان غداً القمة السابعة للتيكاد باليابان..كلمة للرئيس بالجلسة الافتتاحية تتضمن موقف مصر وتحركاتها لتعزيز التنمية بالقارة الأفريقية.. ومشاركة القاهرة تجسد حرصها على التعاون مع طوكيو

السيسي و"شينزو آبي" يفتتحان غداً القمة السابعة للتيكاد باليابان..كلمة للرئيس بالجلسة الافتتاحية تتضمن موقف مصر وتحركاتها لتعزيز التنمية بالقارة الأفريقية.. ومشاركة القاهرة تجسد حرصها على التعاون مع طوكيو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة