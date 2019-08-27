مجلس جامعة أسيوط يوافق على تعيين 7 أساتذة جدد بخمس كليات

أسيوط – هيثم البدرى

وافق مجلس جامعة أسيوط فى جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة على تعيين 7 أساتذة جدد بخمسة من كليات الجامعة.

ونصت القرارات على تعيين اثنين من الأساتذة بكلٍ من كليتى الطب والآداب وهما الدكتور أشرف أحمد حلمى بقسم الجراحة والدكتور نغم نبيل محمود بقسم الأشعة التشخيصية بكلية الطب، والدكتور محمد عبد المجيد منصور بقسم اللغة الإنجليزية والدكتورة حنان عباس أحمد بقسم الآثار بكلية الآداب.

وشملت القرارات تعيين 3 أساتذة آخرين وهم الدكتورة ضحى يحيى أحمد بقسم الطب الشرعى والسموم بكلية الطب البيطرى، والدكتور عبد الرحمن حيدر عبد الرحمن بقسم علوم الحاسب بكلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور منتصر صلاح عمر بقسم علم النفس بكلية التربية بالجامعة.