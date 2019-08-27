مجلس الأعمال المصرى اليابانى: نسعى لتذليل العقبات لمضاعفة الاستثمار بمصر

كتب إسلام سعيد

صرح المهندس ابرهيم العربي رئيس المجلس الأعمال المصري الياباني أن مجلس الأعمال المصري الياباني سيسعى جاهدا لتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين لمضاعفة الاستثمارات اليابانية على أرض مصر، مؤكدا أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في سبيل.

وجاء ذلك على في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الاستثمار المصرى بحضور وزيرا الصناعة والاستثمار، والعديد من أعضاء مجلس الأعمال من الجانبين و50 من رجال الأعمال المصريين واليابانين.

وأشاد العربي بالعروض التي قدمتها الشركات المصرية لتعزيز الاستثمار في مصر منها شركات السويدي ومجموعة العربي وشركة أراسكوم ومودن ماشنزي.

وأعلن إبرهيم العربي عن البدء في إنشاء مصنع سوميتومو في بور سعيد لتوفير أكثر من 1000 فرصة عمل لشباب مصر .

ومن الجدير بالذكر أن الجلسة قد شهدت عرضا شاملا للجانب المصري عن القطاعات الواعدة للشراكة والاستثمار الياباني في مصر وفرص التعاون بين الجانبين والتي قدمته هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو ".