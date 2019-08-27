سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 02:02 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مجلس الأعمال المصرى اليابانى: نسعى لتذليل العقبات لمضاعفة الاستثمار بمصر

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 01:33 م
مجلس الأعمال المصرى اليابانى: نسعى لتذليل العقبات لمضاعفة الاستثمار بمصر المهندس ابرهيم العربى رئيس المجلس الاعمال المصرى اليابانى
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صرح المهندس ابرهيم العربي رئيس المجلس الأعمال المصري الياباني أن مجلس الأعمال المصري الياباني سيسعى جاهدا لتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين لمضاعفة الاستثمارات اليابانية على أرض مصر، مؤكدا أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في سبيل.
 
وجاء ذلك على في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الاستثمار المصرى بحضور  وزيرا الصناعة والاستثمار، والعديد من أعضاء مجلس الأعمال من الجانبين و50 من رجال الأعمال المصريين واليابانين.
 
وأشاد العربي بالعروض التي قدمتها الشركات المصرية لتعزيز الاستثمار في مصر منها شركات السويدي ومجموعة العربي وشركة أراسكوم ومودن ماشنزي.
 
وأعلن إبرهيم العربي عن البدء في إنشاء مصنع سوميتومو في بور سعيد لتوفير أكثر من 1000 فرصة عمل لشباب مصر .
 
ومن الجدير بالذكر أن الجلسة قد شهدت عرضا شاملا للجانب المصري عن القطاعات الواعدة للشراكة والاستثمار الياباني في مصر وفرص التعاون بين الجانبين والتي قدمته هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو ".

مجلس الأعمال المصري الياباني

مجالس الأعمال

قمة تيكاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إبراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية الجديد لـ"اليوم السابع": كل الملفات مطروحة ونركز على ضبط الأسعار.. خطة ثابتة للمعارض الموسمية لتوفير منتجات مخفضة وبورصات سلعية لتقليل حلقات التداول

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 11:30 ص

إبراهيم العربى: رؤية جديدة لإدارة الغرف التجارية واجتماع مرتقب للمجلس

الإثنين، 19 أغسطس 2019 02:43 م

رسميا.. إبراهيم العربى رئيسا لاتحاد الغرف التجارية لمدة 4 سنوات

الإثنين، 19 أغسطس 2019 01:23 م

مصدر.. إبراهيم العربى يحسم رئاسة الغرف التجارية بـ 21 صوتا

الإثنين، 19 أغسطس 2019 01:07 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منة حامد تتوج ببطولة دلهى لسيدات الاسكواش

منة حامد تتوج ببطولة دلهى لسيدات الاسكواش

منتخب اليد للكرة الشاطئية يهزم قبرص 2 /1 فى بطولة البحر المتوسط باليونان

منتخب اليد للكرة الشاطئية يهزم قبرص 2 /1 فى بطولة البحر المتوسط باليونان

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الثالث

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الثالث

منة حامد تواجه سونينا كوروفيلا فى نهائى بطولة دلهى لسيدات الاسكواش

منة حامد تواجه سونينا كوروفيلا فى نهائى بطولة دلهى لسيدات الاسكواش

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم بسبب أعمال التطوير

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم بسبب أعمال التطوير

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27- 8 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27- 8 - 2019 والقنوات الناقلة

السيسى ورئيس وزراء اليابان يفتتحان غدًا قمة التيكاد.. تعرف على جدول الأعمال

السيسى ورئيس وزراء اليابان يفتتحان غدًا قمة التيكاد.. تعرف على جدول الأعمال

احذر منها فى الجيم ..أصابع ومشروبات الطاقة تسبب تآكل وتسوس الأسنان

احذر منها فى الجيم ..أصابع ومشروبات الطاقة تسبب تآكل وتسوس الأسنان

أستون فيلا يواجه كرو ألكساندرا فى كأس الرابطة اليوم

أستون فيلا يواجه كرو ألكساندرا فى كأس الرابطة اليوم

طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

فيديو.. الرئيس السيسي يصل اليابان للمشاركة فى القمة السابعة لـ"تيكاد"

فيديو.. الرئيس السيسي يصل اليابان للمشاركة فى القمة السابعة لـ"تيكاد"

الاتحاد يتحدى الهلال فى قمة سعودية بدوري أبطال آسيا

الاتحاد يتحدى الهلال فى قمة سعودية بدوري أبطال آسيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة