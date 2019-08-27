متحدث الرئاسة: "التيكاد" أبرز المحافل الدولية للتعاون التنموى بين أفريقيا واليابان

كتب محمد الجالى

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، إلي اليابان، حيث يقوم بالرئاسة المشتركة مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي لمؤتمر طوكيو الدولى للتنمية فى أفريقيا "التيكاد".

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن المؤتمر يعقد في دورته السابعة بمدينة يوكوهاما اليابانية في الفترة من 28 إلي 30 أغسطس الجاري تحت الرئاسة المشتركة من جانب اليابان ومصر الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، وبمشاركة رؤساء الدول الأفريقية، وعدد من المنظمات والمؤسسات الدولية في مقدمتها الأمم المتحدة والبنك الدولى.

وأضاف "راضى" أن المؤتمر يعد من أهم وأبرز المحافل الدولية للتعاون التنموي بين الدول الأفريقية واليابان والمؤسسات الدولية.