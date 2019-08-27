مباحثات ثنائية بين مركز الملك سلمان للإغاثة والمملكة المتحدة لتعزيز التعاون الإنسانى

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بحث عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مع وزير الدولة البريطانى لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أندرو موريسون، سبل التعاون بين المركز والمملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، بحضور السفير البريطانى لدى المملكة سايمون كوليس والسفير البريطانى لدى اليمن مايكل أرون.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الربيعة أطلع الوزير البريطانى على ما قدمه المركز من مشاريع إنسانية للمنكوبين والمحتاجين فى العالم التى وصلت حتى الآن 1050 مشروعًا خصص معظمها للشعب اليمني، نفذت بالتعاون مع الشركاء المحليين بالسعودية ومنظمات الأمم المتحدة المتخصصة.

وناقش الجانبان، عددًا من الموضوعات المهمة فى مجال العمل الإنسانى والتنموى وسبل تعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات بينهما.

وأعرب أندرو موريسون، عن إعجابه الكبير بالأداء المهنى المميز للمركز وتقديمه المساعدات للدول والشعوب المحتاجة فى كافة دول العالم.