لو ولادك بيلعبوا رياضة.. نصائح لتحقيق التوازن بين التمرين والمذاكرة

كتبت فاطمة خليل

مع بدء الدراسة..تواجه كثيرٌ من الأمهات مشكلة كيفية تحقيق التوازن بين ذهاب طفلها إلى التمرين فى النادى وتوفير وقت للمذاكرة والدراسة، فى هذا التقرير نقدم مجموعة نصائح لتحقيق التوازن بين الذهاب للتمارين فى النادى والمذاكرة والدراسة، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".

قال الدكتور مولي ويمبيسكوس، الطبيب النفسي للأطفال والمراهقين، أن "العائلات تحب أن يمارس أطفالهم الرياضة، ولكن يجب على الآباء فقط أن يكونوا على دراية بالتوتر الذي يمكن أن يسببه ويفعلوا ما في وسعهم لمساعدة أطفالهم على تحقيق التوازن بين الذهاب للنادى والمذاكرة".



الرياضة للطفل

فوائد ممارسة الرياضة للأطفال



وهناك العديد من الأشياء الإيجابية حول مشاركة الأطفال في الرياضة، بما في ذلك تحسين مهارة التواصل الاجتماعي مع الأصدقاء، الشعور بالانتماء والرضا في إتقان المهارات، تعلم الروح الرياضية الجيدة والعمل الجاد نحو هدف سواء للطفل بمفرده أو كمجموعة.

وكذلك تساعد الرياضة الأطفال على البقاء بصحة ونشاط ، وتعالج أيضاً مشكلة السمنة لدى الأطفال.

نصائح لتحقيق التوازن بين ممارسة الرياضة والمذاكرة



-علم طفلك تنظيم وقته، وعمل جدول للأوقات التى يذهب فيها للدراسة والذهاب للنادى.

-ترتيب أولويات طفلك، حسب الأكثر أهمية فالمهم ثم الأقل أهمية، على سبيل المثال: من الممكن أن يعتذر طفلك عن التمرين إذا تطلب الأمر ذلك بسبب ظرف عائلى.

-اجعل الرياضة وسيلة للهروب من الضغوط اليومية التى يمر بها طفلك فى المدرسة.

- اجعل لطفلك هدفاً من الرياضة التى يمارسها، مثل: أن يحقق بطولة أو مركز، حتى يكون لديه دافع ويستطيع تنظيم وقته للوصول لما يريد.