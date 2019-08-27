لو عنده الحصبة أو الجدرى.. 5 نصائح لعلاج الطفح الجلدى عند طفلك

كتبت فاطمة خليل

إذا كان طفلك مصابًا بالجدري أو الحصبة، فمن أكثر الأعراض التى تحدث له هى الحكة الجلدية التى تسبب الألم لطفلك، فى هذا التقرير نقدم مجموعة نصائح تساعد فى علاج الحكة عند طفلك المصاب بجدرى الماء أو الحصبة، وفقاً لموقع "doctor".

جدري الماء والحصبة من أمراض الطفولة الشائعة الناجمة عن الفيروسات المختلفة التي تؤدي إلى طفح جلدي.



الجدرى

نصائح لعلاج الحكة والطفح الجلدى الناتج عن الجدري والحصبة



قد يسبب الطفح الجلدي الناشئ عن كلٍ من جدري الماء والحصبة الألم لطفلك، خاصةً إذا تطورت البقع في المناطق الحساسة، لذا فإن علاج الحكة يساعد في تقليل خدش الطفح الجلدي ويساعد على منع التندب ويقلل من خطر إصابة الجلد بالبقع.

بما أن الحصبة وجديري الماء سببهما الفيروسات، فلا يوجد علاج لهما، ولكن يشفى من تلقاء نفسه، لكن هناك أشياء يمكنك القيام بها للمساعدة في تخفيف أعراض طفلك.

حافظ على برودة طفلك



من المهم أن تبقي طفلك باردًا لأن الحرارة والعرق يمكن أن تزيد الحكة سوءًا.

اجعل الطفل يرتدي ملابس قطنية خفيفة، فمن المحتمل أن تشعره البشرة المتعرقة بالانزعاج وعدم الراحة.

شرب السوائل



تأكد من أن طفلك يشرب الكثير من السوائل لمنع الجفاف، وتجنب الأطعمة المالحة.



الطفح الجلدى

امنع طفلك من الحكة



تجنب خدش البثور بسبب خطر العدوى، قم بقص أظافر الطفل وإبقائها نظيفة وقصيرة لمنعها من خدش البثور المليئة بالسوائل، والتي تسبب تلف الجلد.

يمكنك أيضًا وضع قفازات أو جوارب على يدي طفلك ليلا ليتوقف عن الخدش.

خفض الحمى بالأدوية الخافضة للحرارة



إذا كان طفلك يعاني من ألم أو حمى، فيمكنك إعطاؤه الأدوية الخافضة للحرارة.

استخدم غسول لتهدئة الحكة



يمكنك شراء غسول يحتوي على أكسيد الزنك لتهدئة حكة البشرة وتبريدها.