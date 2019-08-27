لو عندك طفل.. احذر من أعراض الغرق الجاف

كتبت إيناس البنا

دائما ما نقلق بشأن وجود الطفل بالقرب من حمامات السباحة، ونكون حذرين للغاية عند ذهاب الطفل إلى حوض السباحة، ليكون فى أمان، ولكن قد يصاب الطفل بالرغم من الحذر بما يسمى بالغرق الجاف. وعرض موقع "thehealthsite" الأعراض التى توضح الإصابة بـ"الغرق الجاف".

ما هو الغرق الجاف

عندما نقع فجأة فى الماء يكون رد فعلنا الفورى هو الذعر، وعندما نذعر تحت الماء فمن الطبيعى أن نشرب بعض الماء أو نستنشقه، لكن فى بعض الأحيان تدخل هذه المياه إلى القصبة الهوائية عن طريق الأنف أو الفم، الأمر الذى يقيد العضلات لحماية الرئتين.

ومن الناحية الطبية يطلق على هذه الحالة "متلازمة ما بعد الغمر" وهذه الحالة نادرة، لكنها يمكن أن تحدث، وهذه الإصابات التى تحدث تحت الماء يمكن أن تعرض طفلك للخطر، لذلك يجب أن تكون حذرا من علامات وأعراض الغرق الجاف.



الغرق الجاف

أعراض الغرق الجاف

يؤدى الغرق الجاف إلى إصابة الحبال الصوتية التى تغلق الممرات الهوائية وتجعل من الصعب على الطفل التنفس، ولن تظهر أى علامات، ولكن بمجرد خروج الشخص المصاب من الماء ستكون الأعراض واضحة وستكون قادرًا على ملاحظتها.

وتشمل الأعراض التى يجب ملاحظتها بخصوص الغرق الجاف:

السعال.

الشعور بالتعب الشديد.

انخفاض الطاقة المفاجئة.

ألم فى الصدر.

مشكلة فى التنفس أو التحدث.

النعاس.

التهيج.

ومن المهم أن تلاحظ أعراض الغرق الجاف لدى طفلك لأنه إذا تأثروا بالمشكلة فقد يجدون صعوبة فى التعبير عما يشعرون به، فإذا وجدت تغييرا فى سلوكهم مثل التهيج، فقد يكون ذلك بسبب عدم حصول الدماغ على كمية كافية من الأوكسجين، لهذا السبب يجب عليك مراقبة ما إذا كان طفلك يتنفس طبيعيا أم لا.

كيف يمكنك منع الغرق الجاف

أولاً، إذا كان طفلك أصغر من عامين فمن الأفضل أن تبقيه بعيدًا عن الأنشطة المائية، ولكن بعض تدابير السلامة التى يمكنك وضعها فى الاعتبار أثناء رعاية طفلك:

- لا تدع طفلك يسبح بمفرده إذا كان عمره 4 سنوات أو أقل.

- اجعل الطفل يرتدى سترات النجاة أثناء ركوبهم على متن القارب .

إذا كنت تأخذ فى الاعتبار الخطوات اللازمة لتجنب مثل هذه الحالات فلن تضطر إلى الإجهاد كلما ذهب ابنك إلى الماء، وتذكر أن حالات الغرق الجاف نادرة وتحدث فقط 1-2٪ من الوقت.