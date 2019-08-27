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لماذا ارتفع حجم الاشتراكات فى التليفون الأرضى؟..اعرف السبب

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 03:43 م
لماذا ارتفع حجم الاشتراكات فى التليفون الأرضى؟..اعرف السبب التليفون الارضى- ارشيفية
كتبت: هبة السيد

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شهدت خدمات التليفون الأرضى نموا كبيرا وغير متوقعا خلال العامين الماضيين حيث يقترب حجم الإشتراكات بالخدمة إلى نحو 9 ملايين بنهاية مايو الماضى وفقا لبيانات صادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وارتفع حجم الاشتراكات فى التليفون الأرضى خلال الثلاث سنوات السابقة حيث زادت الاشتراكات ما بين 3 إلى 3.5 مليون اشتراك، بعدما كان قد تراجع بشكل كبير إلى نحو 5 ملايين اشتراك منذ عدة سنوات، بسبب نمو وتطور المحمول الذى وصل حجم الإشتراك به إلى نحو 93 مليون عميل.

إلا أن استثمارات كبيرة بسوق الانترنت الأرضى، خلال السنوات الماضية ساهمت فى زيادة مشتركى التليفون الأرضى إلى ما يقرب من 9 مليون اشتراك بمصر، حيث قامت الشركة المصرية للاتصالات بضخ استثمارات تصل إلى 15 مليار جنيه فى مشروع مد كابلات الآلياف الضوئية بديلا للنحاس فى شبكاتها بمصر، إضافة إلى العمل على القضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالتليفون الأرضى حيث يرتبط الإشتراك بخدمات الانترنت فائق السرعة ADSL، بإمتلاك العميل لخط تليفون أرضى.

وشركتان فقط تقدمان خدمات التليفون الأرضى فى السوق المصرى وهم المصرية للاتصالات، ويرجع تاريخها لما يقرب 164 سنة، وشركة اتصالات مصر والتى أعلنت عن تقديم الخدمة فى ديسمبر الماضى.

 


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